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Козлов: при введении санкций теряют обе стороны

Такую точку зрения кандидат экономических наук, эксперт Александр Козлов высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Первая часть сегодняшней программы была посвящена экономическим политически мотивированным санкциям. Гость «Будней» рассказал о природе ограничительных мер подобного типа и возможных итогах для страны, против которой они вводятся.

В первую очередь эксперт отметил, что во введении санкций для государства есть как минусы, так и плюсы. Чего больше – показать может время.


– С моей точки зрения, для локализации производства, импортозамещения, вовлечения в национальный экономический оборот наработанных навыков, знаний ученых и т. д. санкции – это плюс. Мы можем видеть на примере Российской Федерации, что там (после введения рядом стран санкций против РФ. – Прим. ред.) многие производства сумели не просто сохраниться, но и обеспечить некоторый рост экономики, – заявил Александр Козлов.

При этом он отметил, что ситуации, когда происходит полная изоляция какого-либо государства при помощи санкций, в принципе быть не может.

– При введении санкций теряют обе стороны, – отметил специалист и привел пример: – Представим, что Беларусь осуществляет поставки в некую страну. Если рынок приобретает наши товары, значит, ему это выгодно. Он покупает по конкурентным ценам, в товаропроводящие сети вовлекаются отечественные игроки данной страны. [Если это государство] вводит санкции [против Беларуси], соответственно, у них тоже будут издержки.

Александр Козлов подчеркнул, что «может сложиться такая ситуация, что кому-то эти санкции в стране будут выгодны, а кому-то – нет. Это вопросы теневой экономики. Рынки, с которых будет вытеснена белорусская продукция, будут замещены другими. И надо, может быть, поискать какой-то подвох в этом». 

Кандидат экономических наук задался вопросом: «Насколько хватит ресурсов у Беларуси, чтобы защититься от санкций?» Конкретного ответа спикер не привел, однако отметил роль мировой экономики. Она, по словам Александра Козлова, «сегодня сегментирована, разделена на блоки». 


– Нет отдельно Беларуси или США, Германии или Польши. Есть рынок стран Таможенного союза, европейский, азиатский, американский блоки. Поэтому если речь идет про то, чтобы «ущипнуть» какую-то часть блока и рассчитывать, что это на 100% сработает, честно говоря, я в это не верю, – сказал эксперт.

Как решать проблему санкций? У Александра Козлова на этот счет такое мнение: «Вопросы нужно решать в переговорном ключе».

Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.



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Фото: Михалевич Диана
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