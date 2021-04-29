Козлов: при введении санкций теряют обе стороны

Первая часть сегодняшней программы была посвящена экономическим политически мотивированным санкциям. Гость «Будней» рассказал о природе ограничительных мер подобного типа и возможных итогах для страны, против которой они вводятся.В первую очередь эксперт отметил, что во введении санкций для государства есть как минусы, так и плюсы. Чего больше – показать может время.– заявил Александр Козлов.При этом он отметил, что ситуации, когда происходит полная изоляция какого-либо государства при помощи санкций, в принципе быть не может.– отметил специалист и привел пример: –Александр Козлов подчеркнул, чтоКандидат экономических наук задался вопросом:Конкретного ответа спикер не привел, однако отметил роль мировой экономики. Она, по словам Александра Козлова,– сказал эксперт.Как решать проблему санкций? У Александра Козлова на этот счет такое мнение:Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.