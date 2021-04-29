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  2. Козлов о зарплате в конвертах: нужно решать проблему в комплексе

Козлов о зарплате в конвертах: нужно решать проблему в комплексе

Таким мнением кандидат экономических наук, эксперт Александр Козлов поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Спикер подчеркнул, что вопрос зарплаты в конвертах «очень актуален не только для нашей страны, но и для любого другого государства».

Рассуждая о способах борьбы с данной проблемой, Александр Козлов сказал: 

– Чтобы воздействовать на некое явление, нужно понять, какие факторы влияют на изменение конечного суммирующего результата. Все кроется в первопричинах. 

Специалист полагает, что одного способа воздействия на тех, кто не уплачивает налоги, недостаточно: «Необходимо решать проблему в комплексе. Я сторонник взвешенного подхода: нужно не только усиление ответственности [за неуплату налогов], но и меры стимулирования [для налогоплательщиков]».

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В качестве примера кандидат экономических наук привел Парк высоких технологий. «Был некий бизнес, который генерировал финансовый поток, но в поле налогового зрения сильно не попадал. Государство придумало механизм легализации этого бизнеса по минимальным ставкам – это было что-то радикальное, новое, об этом говорил весь мир. И что мы получили? Мы получили точку экономического роста. По сути, мы привлекли в нашу налоговую гавань многие зарубежные компании. Конечно, это надо сохранить. Поэтому задача государства, как мне видится, – поиск некого оптимального инструментария, который позволил бы максимизировать сбор налогов», – подытожил Александр Козлов.

Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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