Козлов о зарплате в конвертах: нужно решать проблему в комплексе

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Спикер подчеркнул, что вопрос зарплаты в конвертахРассуждая о способах борьбы с данной проблемой, Александр Козлов сказал:Специалист полагает, что одного способа воздействия на тех, кто не уплачивает налоги, недостаточно:В качестве примера кандидат экономических наук привел Парк высоких технологий.– подытожил Александр Козлов.Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.