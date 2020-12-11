«Covid не убил тягу к гламуру»: постпандемия в показе Dior Men осень-зима 2021

Дизайнеры настолько адаптировались к жизни в пандемию, что даже находят вдохновение во всей этой карантинной обстановке и продолжают создавать шедевры. Креативный директор Dior Men Ким Джонс уже посмотрел немного вперед и представил нам постпандемический гардероб, о котором мы сейчас расскажем.
На днях модный дом показал мужскую коллекцию сезона осень-зима 2021.
Ким Джонс известен мастерством создавать красноречивые силуэты. В этот раз он отошел от своих любимых прямых линий и сделал ставку на плавность и мягкость. Прежде всего, дизайнер пытался справится с привычной тесной униформой и при помощи силуэта и деталей создать ощущение домашней одежды, к которой ранее мы стремились, возвращаясь с работы. Сам Джонс считает, что после пандемии люди скорее уже купят свободную комфортную куртку, нежели сшитую по модным канонам. В этом и был смысл создать такую удобную во всех отношениях линейку одежды.
В коллекции представлены свитера с вышивкой, рубашки с принтами и пальто с набивным рисунком. Также в линейке есть комплекты из вельвета, переливающиеся, как ртуть, плащи, костюмы с акцентом на талии. Дополняли образы сумок Saddle, береты, перчатки и домашние тапочки как оммаж непростому 2020-му.
Свой вклад в дизайн одежды внес американский художник Кенни Шарф - представитель нью-йоркской арт-сцены 1980-х. Голографические принты и герои мультфильмов, которые можно заметить на некоторых моделях, создал он.
До пандемии у Джонса были планы провести показ в Пекине. Однако в свете последних событий, мероприятие оставили для Парижа. Работа с дизайнерами из Китая не остановилась и проходила на расстоянии. Впрочем, в некоторых предметах одежды действительно чувствуется нотка Дальнего Востока.
Balensiaga был не единственным брендом, который провел показ в галактической тематике. Дефиле коллекции Dior Men проходило в онлайн-формате в Париже на фоне космических пейзажей режиссера Томаса Ванца.
Показ состоялся под трек «What is love» американской певицы Леди Мисс Кир из Deee-Lite.
Новой коллекцией Ким Джонс хотел поднять людям настроение в это непростое время. И дата презентации была выбрана не случайно. В этот день в Великобритании была проведена первая инъекция вакцины против COVID-19. Вот и получилось такое двойное праздничное событие.
К слову, так когда-то поступил и сам Кристиан Диор. Он открыл модный дом сразу после окончания Второй мировой войны, чтобы принести людям радость в тот сложный послевоенный период.
Представители модного дома отметили, что в январе 2021 года Джонс начнет работу над женской коллекцией для постпандемии. Ну а нам остается только гадать, какой она будет.
Фото: dior.com
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«Covid не убил тягу к гламуру»: постпандемия в показе Dior Men осень-зима 2021
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