SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Ковальков: в Беларуси сегодня насчитывается 116 тысяч многодетных семей

Ковальков: в Беларуси сегодня насчитывается 116 тысяч многодетных семей

Такую цифру озвучил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков в эфире "Панорамы" на "Беларусь 1"


– Сегодня в стране 116 тысяч многодетных семей. Это семьи, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет. Самым многодетным регионом традиционно является Брестская область. К слову, там живет и самая многодетная семья в стране, в которой воспитывается 13 несовершеннолетних ребят, – пояснил заместитель министра. 

Он также отметил, что сейчас наблюдается тенденция увеличения количества таких семей: 

– Если брать данные переписи 2009 года, то многодетных семей в Беларуси было 62, 5 тысячи. То есть мы видим увеличение практически вдвое, – добавил Ковальков. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы