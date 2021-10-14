Ковальков: в Беларуси сегодня насчитывается 116 тысяч многодетных семей

Такую цифру озвучил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков в эфире "Панорамы" на "Беларусь 1".
– Сегодня в стране 116 тысяч многодетных семей. Это семьи, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет. Самым многодетным регионом традиционно является Брестская область. К слову, там живет и самая многодетная семья в стране, в которой воспитывается 13 несовершеннолетних ребят, – пояснил заместитель министра.
Он также отметил, что сейчас наблюдается тенденция увеличения количества таких семей:
– Если брать данные переписи 2009 года, то многодетных семей в Беларуси было 62, 5 тысячи. То есть мы видим увеличение практически вдвое, – добавил Ковальков.