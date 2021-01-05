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Ковальков: нужно стимулировать рождение в семьях второго ребенка

В Бобруйске на дискуссионной площадке сегодня обсудили актуальные вопросы поддержки семей.


Актуальные вопросы воспитания детей, действующие меры государственной поддержки, перспективные направления развития семейной политики с многодетными родителями обсудили заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, депутаты Могилевского областного и Бобруйского городского Советов депутатов, представители исполнительной власти, общественных объединений.

– Несмотря на то, что государство оказывает достаточно большое внимание многодетным семьям, нужно понимать, что рано или поздно человек привыкает к существующим условиям и воспринимает их как должное, – уточнил Валерий Ковальков. – Меры поддержки нужно постоянно совершенствовать, иначе они  перестанут выполнять функцию по стимулированию к рождению детей. Кроме этого, у общества появляются новые потребности.


Для работы был выбран достаточно новый формат – проведение дискуссионных площадок с семьями, преимущественно многодетными. И специально не в областных центрах, а городах поменьше. На их примере проще увидеть, как функционирует вся система, найти обратную связь, считает Валерий Валерьевич:

– Получаем сигналы из общества. И для того чтобы было проще найти аргументацию для принятия решений, конечно, лучше пообщаться напрямую. Диалоговая площадка в Бобруйске стала третьей после Смолевичей и Барановичей. И она не последняя – еще пройдут в трех областях и Минске. По результатам работы предложим какие-то решения.


За три часа, что длилась диалоговая площадка, поднимались разные вопросы. Мамы и папы спрашивали о расширении гарантий для многодетных семей, в том числе и в пенсионном обеспечении, коснулись простого житейского «пошел в детский сад, в школу», длительности отпусков, определенных юридических тонкостей. Вероника Малютина, воспитывающая троих детей, любит держать руку на пульсе общественной жизни, поэтому интересуется законодательством.

– Хотела услышать о новинках 2021 года. Обстановка в стране напряженная, появляется много противоречивой информации, а здесь получила ответы из первых рук. И то, что услышала, меня порадовало. Видно, что выбрана правильная позиция, многое улучшается, рассматривают вопросы, касающиеся самых разных сфер.


Обладатель ордена Матери Елена Бернацкая считает, что такие встречи очень продуктивны и должны быть чаще:

– Смогли задать все интересующие вопросы, даже если кому-то не ответили сразу, то пришлют информацию позже. В целом хорошо, что в стране повышают престиж многодетных семей. Почему-то существует стереотип, что многодетная  – это неблагополучная. Это не так, положительных примеров большинство.


К слову, в Бобруйске 2162 многодетные семьи, в которых воспитывается около 7 тысяч детей. Из года в год это число растет, чему во много способствует поддержка государства. Но нужно стимулировать появление в семьях и второго ребенка, уверен Валерий Ковальков:

– Чтобы не наблюдались процессы депопуляции, чтобы не сокращалась численность населения, в каждой семье должно воспитываться не менее двух детей. К сожалению, по итогам 2019 года в Беларуси коэффициент рождаемости составил 1,38. Но принимаемые меры, если они приняты своевременно, оказывают необходимую поддержку. С 2015 года, как была введена программа семейного капитала, мы увидели, что количество детей, которые рождаются третьими и дальше, выросло на 40%. За последние десять лет количество многодетных семей выросло практически в два раза. Это благородный тренд, но сегодня нам необходимо задумываться о стимулировании к рождению уже вторых детей.
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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА
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