Ковальков: нужно стимулировать рождение в семьях второго ребенка

Актуальные вопросы воспитания детей, действующие меры государственной поддержки, перспективные направления развития семейной политики с многодетными родителями обсудили, депутаты Могилевского областного и Бобруйского городского Советов депутатов, представители исполнительной власти, общественных объединений.– уточнил Валерий Ковальков. –Для работы был выбран достаточно новый формат – проведение дискуссионных площадок с семьями, преимущественно многодетными. И специально не в областных центрах, а городах поменьше. На их примере проще увидеть, как функционирует вся система, найти обратную связь, считает Валерий Валерьевич:За три часа, что длилась диалоговая площадка, поднимались разные вопросы. Мамы и папы спрашивали о расширении гарантий для многодетных семей, в том числе и в пенсионном обеспечении, коснулись простого житейского «пошел в детский сад, в школу», длительности отпусков, определенных юридических тонкостей., воспитывающая троих детей, любит держать руку на пульсе общественной жизни, поэтому интересуется законодательством.считает, что такие встречи очень продуктивны и должны быть чаще:К слову, в Бобруйске 2162 многодетные семьи, в которых воспитывается около 7 тысяч детей. Из года в год это число растет, чему во много способствует поддержка государства. Но нужно стимулировать появление в семьях и второго ребенка, уверен Валерий Ковальков: