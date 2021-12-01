Ковалев: правоохранителям хватит сил и средств для защиты граждан, суверенитета и нацбезопасности Беларуси

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– отметил эксперт.В 2020 году Беларусь столкнулась с атакой ботов. Андрей Ковалев рассказал, как правоохранители работают с такими видами киберпреступлений:Полковник милиции отметил, что в последнее время проявляется тенденция к сообщениям о лжеминировании:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.Смотрите также: