Ковалев: правоохранителям хватит сил и средств для защиты граждан, суверенитета и нацбезопасности Беларуси

– Революция рождается в головах. Как она появляется там? Начиная с наших гаджетов и социальных сетей. Люди стали публичны, стали зависимы от смартфонов. Прежде всего это дети и подростки с несформированной психикой. Они очень эластичны, их можно направлять куда угодно, – отметил эксперт.
В 2020 году Беларусь столкнулась с атакой ботов. Андрей Ковалев рассказал, как правоохранители работают с такими видами киберпреступлений:
– Мы взаимодействуем практически со всеми подразделениями и службами правоохранительной системы нашей страны и выявляем такие сообщества и ботов. У нас достаточно сил и средств, программно-аппаратных комплексов для борьбы и соответствующего реагирования на такие действия. Любому преступлению, тем более цифровому, должно прийти свое время. Все, что попало в сеть, – попало туда навсегда. Есть такое понятие «цифровые следы». Полностью все удалить безвозвратно практически невозможно. Киберпреступления не раскрываются к какой-то конкретной дате. Для них должны быть проведены определенная работа и анализ, мы все равно рано или поздно придем к тому или иному мошеннику. Правоохранительные органы работают даже не 24/7, а 25/8. Поверьте, нам хватит сил и средств на выполнение любого приказа по защите наших граждан, суверенитета и национальной безопасности.
Полковник милиции отметил, что в последнее время проявляется тенденция к сообщениям о лжеминировании:
– Это может начинаться с сообщений о минировании торговых объектов и доходит до социальных и государственных объектов. Нужно очень четко понимать, что за такое предусмотрена уголовная ответственность. Если раньше было достаточно просто позвонить и сказать, что объект заминирован, то сейчас такие сообщения могут приходить по сети. Они [преступники] ошибочно полагают, что их не найдут, если они будут использовать VPN, сегменты иностранных IP-адресов и ресурсов. Я хочу их огорчить: правоохранители взаимодействуют практически со всеми странами мира относительно вопросов кибертерроризма и национальной безопасности.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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