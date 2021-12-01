Ковалев: мошенничество посредством интернета – самое распространенное преступление в мире

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, – отметил Андрей Ковалев.Полковник милиции добавил, что самые распространенные виды кибермошенничества – это вишинг и фишинг:Андрей Ковалев отметил, что категорически нельзя сообщать свои данные незнакомым по телефону. Как правило, настоящий сотрудник банка или милиции прежде всего пригласит вас прийти в отделение, чтобы идентифицировать вашу личность. Представиться по телефону можно кем угодно, подчеркнул эксперт. Допускается, что сотрудники банка могут использовать мессенджеры, однако это единичные случаи.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.