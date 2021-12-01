Ковалев: мошенничество посредством интернета – самое распространенное преступление в мире

Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси полковник милиции Андрей Ковалев в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» раскрыл понятие киберпреступности, а также рассказал, как не стать жертвой такого мошенничества.
– Киберпреступность – это прежде всего современная преступность. С развитием современных технологий абсолютно все ушло в сеть. Мошенничество посредством интернета стало самым распространенным преступлением в мире. Гораздо проще выводить людей на определенные действия, находясь за аватаркой в сети. К тому же мы сами публикуем там все данные о себе: дату рождения, номера телефонов, родственников. Преступники этим пользуются, – отметил Андрей Ковалев.
Полковник милиции добавил, что самые распространенные виды кибермошенничества – это вишинг и фишинг:
– Фишинг – это когда человек самостоятельно переходит по незнакомой ссылке и скачивает вредоносное ПО. Вишинг – вид телефонного мошенничества. К примеру, когда вам звонят и представляются работником банка или правоохранительной системы, госслужащим и так далее. Они [преступники] начинают интересоваться вашей личной информацией, данными банковской карты, могут обмануть, что вам грозит списание денежных средств. Многих это настораживает, они клюют на такую уловку мошенника и идут с ним на контакт. Жертвами таких технологий чаще всего становятся дети и пожилые люди. Нельзя защититься на 100% от любой атаки, однако есть определенный свод правил, благодаря которым можно себя обезопасить.
Андрей Ковалев отметил, что категорически нельзя сообщать свои данные незнакомым по телефону. Как правило, настоящий сотрудник банка или милиции прежде всего пригласит вас прийти в отделение, чтобы идентифицировать вашу личность. Представиться по телефону можно кем угодно, подчеркнул эксперт. Допускается, что сотрудники банка могут использовать мессенджеры, однако это единичные случаи.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.