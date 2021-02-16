Об этом известный белорусский экономист, профессор Михаил Ковалев заявил в рамках дискуссии проекта «Конференц-зал» газеты «СБ» – Беларусь сегодня». Он, в частности, сказал:
– Инструменты стимулирования могут быть разные, но одно очевидно: бизнес должен быть не только социально ответственным, но и патриотично настроенным. Без этого тоже нельзя. Отечественные товары продвигать необходимо в первую очередь. Это же наша общая экономика, за счет развития которой мы все живем.
Ученый также отметил:
– Хотелось бы, чтобы представители частного бизнеса, которые тоже сейчас подверглись экономическим санкциям, в своем выступлении эти санкции осудили бы. На примерах конкретных фирм, на которые эти санкции распространены, показали бы, как они бьют на самом деле по простым работникам этих фирм.
Напомним, что в темах, поднятых делегатами VI Всебелорусского народного собрания, особое звучание получили вопросы взаимоотношения государства и бизнеса. Президент обстоятельно прокомментировал выступление директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М. С. Кунявского Жанны Тарасевич. Как сам выразился, не в плане критики, а реагируя на действительно злободневную проблематику. В формате «Конференц-зала» редакция газеты «СБ. Беларусь сегодня» предложила продолжить разговор члену Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Анатолию Насене, директору СЗАО «БелДЖИ» Геннадию Свидерскому, экономисту, профессору БГУ Михаилу Ковалеву, главе крестьянского фермерского хозяйства «Антей-сад» Мядельского района Виктору Чеботарю.
Полная версия материала о состоявшейся беседе будет опубликована в завтрашнем номере, а также размещена на портале www.sb.by
Фото: архив БЕЛТА
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Ковалев: бизнес должен быть не только социально-ответственным, но и патриотично настроенным
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