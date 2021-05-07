Коваленя: каждая пядь нашей земли полита кровью советских людей

Одну из своих главных задач ученые видят в том, чтобы передать эти знания последующим поколениям. В частности, в НАНБ создана многотомная летопись Великой Отечественной войны. Академия наук 14 лет совместно с 174-й гимназией Минска проводит научные конференции по теме Великой Отечественной войны, куда приезжают представители многих стран Европы.