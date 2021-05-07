– В Беларуси насчитывается более девяти тысяч памятников и мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, в том числе 180 рукотворных курганов. На белорусской территории с 1941 по 1944 год похоронено около 800 тысяч павших воинов Советской Армии. Многие из них погибли в нацистских концлагерях, которых было около 260. Каждая пядь нашей земли полита кровью советских людей, – отметил сегодня при возложении цветов к монументу павшим на 9-м километре трассы Минск – Москва академик – секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАНБ, член-корреспондент академии Александр Коваленя. В том числе он рассказал о событиях, происходивших здесь в годы оккупации:
– Это святое место, где во время войны в нечеловеческих условиях находились наши военнопленные. От голода они были вынуждены есть траву. Посмотреть на это сюда приезжал немецкий палач Гиммлер. В 1945 году после освобождения чрезвычайная комиссия приняла решение об увековечивании этого места. Сегодня мы пришли отдать дань памяти тем, кто, жертвуя собой, позволил нам жить и работать.
Одну из своих главных задач ученые видят в том, чтобы передать эти знания последующим поколениям. В частности, в НАНБ создана многотомная летопись Великой Отечественной войны. Академия наук 14 лет совместно с 174-й гимназией Минска проводит научные конференции по теме Великой Отечественной войны, куда приезжают представители многих стран Европы.
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Коваленя: каждая пядь нашей земли полита кровью советских людей
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