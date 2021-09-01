Ковальчук: у школьников есть все возможности для развития в учебе и спорте

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поздравил с Днем знаний учеников и педагогов 47-й столичной школы. «У вас тут целый музей!» – восхитился Сергей Михайлович: перед торжественной линейкой ему провели экскурсию по залам славы, созданным в школьных кабинетах. А во время встречи с учениками министр поделился эмоциями.





– Спасибо, что пригласили на ваш праздник. Приятно находиться в стенах такого старого в плане возраста заведения, но духом – крепкого и сильного. Завершилось теплое лето, каникулы, и мы с новыми силами вступаем в учебный, трудовой год. Спасибо руководству школы и педагогам, которые вкладывают силы, жизнь и душу в образовательный процесс. Спасибо за симбиоз образования и спорта, который прижился в вашей школе. Только вдумайтесь в цифры: школа вырастила трех заслуженных мастеров спорта, 165 мастеров спорта, из них 15 – международного класса. А сколько в школе победителей и призеров различных стартов? Не сосчитать. Это успех и заслуга всего коллектива школы.





Министр спорта напомнил, что в 2019 году в школе создан спортивно-педагогический класс, а 17 выпускников школы в этом году без экзаменов поступили в БГУФК.

– Никто в стране не может этим похвастаться. Здесь у каждого есть возможность проявить себя. Вот стоит Алина рядом (министр обращается в бронзовому призеру Олимпиады в Токио Алине Горносько): месяц назад мы могли только мечтать об олимпийской награде, но это стало явью. И это не просто явь, а большой труд. Хочу обратиться к первоклассникам – у вас начинается новая жизнь, пусть все получится. Берите и в учебе и спорте пример со старших выпускников. Всем удачи, здоровья, сил. В добрый путь!





Алина Горносько, которая окончила эту школу с золотой медалью, также поздравила ребят с началом учебного года. Вместе с министром спорта она вручила директору сертификат на улучшение материально-технической базы.























































































