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  2. Ковальчук: у школьников есть все возможности для развития в учебе и спорте

Ковальчук: у школьников есть все возможности для развития в учебе и спорте

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поздравил с Днем знаний учеников и педагогов 47-й столичной школы. «У вас тут целый музей!» восхитился Сергей Михайлович: перед торжественной линейкой ему провели экскурсию по залам славы, созданным в школьных кабинетах. А во время встречи с учениками министр поделился эмоциями. 


Спасибо, что пригласили на ваш праздник. Приятно находиться в стенах такого старого в плане возраста заведения, но духом крепкого и сильного. Завершилось теплое лето, каникулы, и мы с новыми силами вступаем в учебный, трудовой год. Спасибо руководству школы и педагогам, которые вкладывают силы, жизнь и душу в образовательный процесс. Спасибо за симбиоз образования и спорта, который прижился в вашей школе. Только вдумайтесь в цифры: школа вырастила трех заслуженных мастеров спорта, 165 мастеров спорта, из них 15 международного класса. А сколько в школе победителей и призеров различных стартов? Не сосчитать. Это успех и заслуга всего коллектива школы.   


Министр спорта напомнил, что в 2019 году в школе создан спортивно-педагогический класс, а 17 выпускников школы в этом году без экзаменов поступили в БГУФК. 

Никто в стране не может этим похвастаться. Здесь у каждого есть возможность проявить себя. Вот стоит Алина рядом (министр обращается в бронзовому призеру Олимпиады в Токио Алине Горносько): месяц назад мы могли только мечтать об олимпийской награде, но это стало явью. И это не просто явь, а большой труд. Хочу обратиться к первоклассникам у вас начинается новая жизнь, пусть все получится. Берите и в учебе и спорте пример со старших выпускников. Всем удачи, здоровья, сил. В добрый путь!    


Алина Горносько, которая окончила эту школу с золотой медалью, также поздравила ребят с началом учебного года. Вместе с министром спорта она вручила директору сертификат на улучшение материально-технической базы.























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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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