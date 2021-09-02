Ковальчук – об ограничениях участия спортсменов в коммерческих турнирах: раздутая тема, которая не стоила бы даже внимания

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ прокомментировал решение Минспорта об ограничении участия белорусских спортсменов в коммерческих турнирах.
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– Это раздутая спортсменами тема, которая даже не стоила бы внимания. Дело в том, что на каждую Олимпиаду по каждому виду спорта спортсмены готовят календарный план. Когда ОИ заканчиваются, план необходимо пересматривать и вносить корректировки. Так получилось, что спустя почти неделю после Игр в Токио все [спортсмены] кинулись на коммерческие старты, – рассказал Сергей Ковальчук.
Министр отметил, что эти соревнования больше шоу и приглашают туда не всех спортсменов, а только тех, кто там нужен.
– Министерство не ограничило, а скорректировало подготовку спортсменов к более важным стартам. К примеру, недавно закончились соревнования по гребле на Олимпийских играх, а в сентябре уже стартует чемпионат мира по данному виду спорта. Между этими соревнованиями совсем мало времени, но тренеры должны внести корректировки в подготовку. Каждую неделю/месяц спортсмен должен выполнить определенный объем нагрузки, выйти на пик формы к какому-то старту. Кто будет виновен, если спортсмен поехал на коммерческий турнир и получил травму? – подчеркнул Сергей Ковальчук.