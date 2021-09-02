Ковальчук: ни одна структура извне не сможет вложить в подготовку спортсменов такие средства, которые сегодня вкладывает Беларусь

Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук во время разговора об атлетах, которые демонстративно уволились по политическим причинам, а после вернулись.
Сергей Ковальчук сообщил, что некоторые уволившиеся спортсмены вновь устроились на работу в государственные учреждения. Гость программы не стал называть фамилии, поскольку дал атлетам второй шанс.
– Пусть это будет на их совести. Они сами все прекрасно понимают, – отметил министр спорта. – Не разобрались, некоторые повелись на эмоциях. Может, у кого-то были личные причины в определенных видах спорта.
Вместе с тем он сообщил, что некоторые спортсмены вернулись, поскольку поняли: государство вкладывало в их подготовку много средств, чего другие государства делать не намерены.
– Они поняли, что ни одна структура извне, пытающаяся расшатать обстановку [в Беларуси], не сможет вложить в подготовку спортсменов такие средства, которые сегодня вкладывает наше государство, – добавил Сергей Ковальчук.
По его словам, спортсменам, покинувшим Беларусь, приходилось из собственных карманов оплачивать медицинские услуги, тренажерные залы и многое другое, что требовалось для их подготовки.
– Когда государство отвечает за подготовку спортсмена, [фигурирует] целый комплекс мероприятий. И функционерам, которые в спорте работают давно, это должно было быть известно. Либо выделенные деньги были потрачены на что-то другое, либо это была показательная акция, – заключил Сергей Ковальчук.
Фото: БЕЛТА