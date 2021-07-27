Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Ковальчук: наше предложение – создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства

Ковальчук: наше предложение – создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства

Об этом президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал журналистам по итогам встречи с Александром Лукашенко. Говоря о взаимодействии в научной сфере, Михаил Ковальчук прежде всего не преминул напомнить о том, что Беларусь и Россия – это родственные государства:

Фото: БЕЛТА

- У нас есть некая шапка – Союзное государство, которое нас сближает. Теперь вопрос: как это становление нашей близости осуществить практически? Собственно говоря, об этом мы и говорили.

Одной из точек соприкосновения Михаил Ковальчук назвал появление атомной станции в Островце:

- Это придало импульс не только энергетике, это подняло и науку, и интерес к ней на качественно новый уровень. Потому что фактически строил эту станцию Курчатовский институт. Как научный руководитель, отвечающий за безопасность, за реакторную установку. Мы стоим у истоков. И я думаю, что это создало конкретный плацдарм для движения в этом направлении. Скажем, сегодня в Беларуси востребовано наличие специалистов в этой области. Одной из предложений, которое мы обсуждали, открыть филиал МИФИ – Московского инженерного физического института, который был создан специально для подготовки инженеров и других самого разного толку ученых, которые должны работать в атомной отрасли. Это один из ведущих вузов нашей страны, который имеет филиалы в части наших бывших советских республик. Поэтому я думаю, что возможность открытия филиалов здесь одновременно с филиалом Курчатовского института, который уже существует при станции, даст новый толчок нашему сотрудничеству в области ядерных технологий.

Президент Курчатовского института при этом уточнил, что ядерные технологии – это не только атомная станция:

- Это, например, ядерная медицина. Сегодня высокотехнологичная медицина – это и лучевая терапия, и лучевая диагностика. В самом широком смысле слова это подготовка и производство радиофармпрепаратов. Это в чистом виде ядерные технологии, которые требуют подготовки отдельного рода специалистов. Это должны быть «в одном флаконе» не только ядерные физики и физики в широком смысле этого слова, но и медики.

Подробно рассказал гость из России и о проекте «мегасайенс»:

- Это огромные дорогие установки, которые сегодня составляют основу научных прорывов в материаловедении, медицине, биологии, сельском хозяйстве. У нас запущены две крупнейшие программы. Курчатовский институт есть головная организация этих программ. После развала Советского Союза наш потенциал в области высоких технологий (я имею в виду «мегасайенс») был одним из самых крупных в мире и общеизвестным. И поэтому наша, я позволю себе грубо сказать, рабочая сила вышла на открытый рынок. И поскольку все были знакомы и интегрированы, были востребованы. В Европе после развала Советского Союза был запущен целый комплекс мегапроектов.

В числе прочих Михаил Ковальчук назвал суперколлайдер в Женеве, мощнейший европейский лазер, центр протонно-ионной терапии, реновацию центра температурных исследований…

- Мы – интеллектуальные доноры, - отметил ученый. - Европа строит то, что было придумано нами вместе с вами в Советском Союзе и России. Это раз. Поначалу мы привнесли туда только интеллектуальный вклад, потом мы начали привносить технологии. А сегодня мы являемся крупнейшими донорами. Мы вложили несколько миллиардов евро в эти установки и мы являемся их совладельцами. Я так подробно об этом говорю, вот почему. Наше предложение – создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства. Тем самым ученые Беларуси получат доступ ко всей уникальной инфраструктуре, которая сегодня разворачивается и которая в течение ближайших пяти лет станет лучшей в мире.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Умер вокалист группы Metal Church
Ковальчук: если бы Литва оставила атомную станцию в Игналине, сегодня бы она была Саудовской Аравией
В Украине вскрыта схема продажи младенцев за рубеж
Ковальчук: наше предложение – создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства
Первое в истории олимпийское золото по серфингу завоевал бразилец Итало Феррейра
В Рогачевском районе животноводы похитили с фермы более 400 килограммов комбикорма
Антирейтинг детского травматизма: больше всего пострадавших в Минске и Брестской области
Фотофакт. Красочные пейзажи на Нарочи
Белорусское государство опирается в том числе и на молодежь – Гигин
Игры разума: 15 фактов о мозге
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пеши исчо - 2
Эксперт: ежегодно травмы получают около 150 тысяч детей
В Беларуси за сутки выявили 525 случаев коронавируса, выписаны 468 пациентов
На заводе в Германии прогремел взрыв – есть пострадавшие
В Гомеле горожанин изготовил и разбросал на дороге металлические «ежи»
На торгах 27 июля белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
Около 15 лесных пожаров произошло на Витебщине в этом году
Выставка ветковской иконы «Огневидные и огнепальные…» открылась в Национальном художественном музее
Гомельчанин выращивал коноплю прямо на балконе
Ивашко пробился в третий круг теннисного турнира на Олимпиаде
Мир за выходные: политический кризис в Тунисе, диалог Южной Кореи с КНДР и митинги в Европе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Граница и деньги
Фотофакт. Обед в Главном пресс-центре Олимпийских игр
В Светлогорском районе женщина ударила мужа ножом, он скончался
Гигин: дело Паксаса – ахиллесова пята современной литовской государственности
Гигин: за геноцид, совершенный в той или иной форме и в любое время, человек может преследоваться по всей планете спустя десятилетия
Дома и стены помогают: самые громкие победы Токио-2020
Личный прием граждан состоится 28 июля в ГПК
В Италии выпал град размером с яблоко
РЦГЭиОЗ предлагает всем желающим пройти анонимное экспресс-тестирование на вирусный гепатит В и С
Президент Курчатовского института: Беларусь – единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку
В Минске начался суд по «сахарному делу»
мнение
Всеволод ШИМОВ
Границы интересов
Могилевчанин, представлявшийся ИП, брал деньги за продажу окон ПВХ и исчезал
США завершат боевую миссию в Ираке к 31 декабря
В Беларуси на 28 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и жары
В Бобруйске Volkswagen Passat на зебре наехал на подростка
Первые комбайнеры-тысячники появились в Витебской области
Макей: усилиями белорусского председательства в СНГ будет продолжена работа над соглашением о свободной торговле услугами
Макей: в ходе председательствования Беларуси в СНГ особое внимание уделяется развитию общего экономического пространства
Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий
Дмитрий Шепелев рассказал, кем хочет стать его сын Платон
Макей: председательство Беларуси в СНГ направлено в том числе на реализацию долгосрочных стратегий развития Содружества
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Смыто? Утопят ли наводнения партию Меркель
Миссию СНГ на выборах в Госдуму предложено возглавить представителю Узбекистана
Максим Мирный – о комиссии атлетов МОК, Олимпийской деревне и выступлениях белорусских теннисистов в Токио
Беларусь и Азербайджан обсудили развитие двусторонних отношений в ряде сфер
Авторы