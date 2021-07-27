Ковальчук: наше предложение – создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства

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Одной из точек соприкосновения Михаил Ковальчук назвал появление атомной станции в Островце:Президент Курчатовского института при этом уточнил, что ядерные технологии – это не только атомная станция:Подробно рассказал гость из России и о проекте «мегасайенс»:В числе прочих Михаил Ковальчук назвал суперколлайдер в Женеве, мощнейший европейский лазер, центр протонно-ионной терапии, реновацию центра температурных исследований…отметил ученый