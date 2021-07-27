Ковальчук: наше предложение – создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства

Об этом президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал журналистам по итогам встречи с Александром Лукашенко. Говоря о взаимодействии в научной сфере, Михаил Ковальчук прежде всего не преминул напомнить о том, что Беларусь и Россия – это родственные государства:
Фото: БЕЛТА
- У нас есть некая шапка – Союзное государство, которое нас сближает. Теперь вопрос: как это становление нашей близости осуществить практически? Собственно говоря, об этом мы и говорили.
Одной из точек соприкосновения Михаил Ковальчук назвал появление атомной станции в Островце:
- Это придало импульс не только энергетике, это подняло и науку, и интерес к ней на качественно новый уровень. Потому что фактически строил эту станцию Курчатовский институт. Как научный руководитель, отвечающий за безопасность, за реакторную установку. Мы стоим у истоков. И я думаю, что это создало конкретный плацдарм для движения в этом направлении. Скажем, сегодня в Беларуси востребовано наличие специалистов в этой области. Одной из предложений, которое мы обсуждали, открыть филиал МИФИ – Московского инженерного физического института, который был создан специально для подготовки инженеров и других самого разного толку ученых, которые должны работать в атомной отрасли. Это один из ведущих вузов нашей страны, который имеет филиалы в части наших бывших советских республик. Поэтому я думаю, что возможность открытия филиалов здесь одновременно с филиалом Курчатовского института, который уже существует при станции, даст новый толчок нашему сотрудничеству в области ядерных технологий.
Президент Курчатовского института при этом уточнил, что ядерные технологии – это не только атомная станция:
- Это, например, ядерная медицина. Сегодня высокотехнологичная медицина – это и лучевая терапия, и лучевая диагностика. В самом широком смысле слова это подготовка и производство радиофармпрепаратов. Это в чистом виде ядерные технологии, которые требуют подготовки отдельного рода специалистов. Это должны быть «в одном флаконе» не только ядерные физики и физики в широком смысле этого слова, но и медики.
Подробно рассказал гость из России и о проекте «мегасайенс»:
- Это огромные дорогие установки, которые сегодня составляют основу научных прорывов в материаловедении, медицине, биологии, сельском хозяйстве. У нас запущены две крупнейшие программы. Курчатовский институт есть головная организация этих программ. После развала Советского Союза наш потенциал в области высоких технологий (я имею в виду «мегасайенс») был одним из самых крупных в мире и общеизвестным. И поэтому наша, я позволю себе грубо сказать, рабочая сила вышла на открытый рынок. И поскольку все были знакомы и интегрированы, были востребованы. В Европе после развала Советского Союза был запущен целый комплекс мегапроектов.
В числе прочих Михаил Ковальчук назвал суперколлайдер в Женеве, мощнейший европейский лазер, центр протонно-ионной терапии, реновацию центра температурных исследований…
- Мы – интеллектуальные доноры, - отметил ученый. - Европа строит то, что было придумано нами вместе с вами в Советском Союзе и России. Это раз. Поначалу мы привнесли туда только интеллектуальный вклад, потом мы начали привносить технологии. А сегодня мы являемся крупнейшими донорами. Мы вложили несколько миллиардов евро в эти установки и мы являемся их совладельцами. Я так подробно об этом говорю, вот почему. Наше предложение – создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства. Тем самым ученые Беларуси получат доступ ко всей уникальной инфраструктуре, которая сегодня разворачивается и которая в течение ближайших пяти лет станет лучшей в мире.
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Ковальчук: наше предложение – создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства
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