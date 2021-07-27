Такое мнение высказал сегодня журналистам президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук по итогам встречи с Александром Лукашенко, говоря о решении запустить в Беларуси атомную станцию, которое, по мнению ученого, является «правильным и глубоким»:
- Я не хочу никого обсуждать и осуждать, но в Литве была прекрасная станция в Игналине. Если бы они там оставили эту станцию, то Литва сегодня была бы Саудовской Аравией. Они бы продавали эту энергию на всю Европу и как Саудовская Аравия бы жили, не делая ничего. Но поскольку они оголтело боролись непонятно с кем, с фантомными советскими болями, еще с чем-то, они под давлением западных партнеров, которые объяснили «надо закрыть плохую советскую станцию, мы вам дадим деньги, вы построите новую хорошую», эту станцию закрыли. Но денег им не дали даже на закрытие… Чтобы заработать, они пускают туда американцев снимать фильмы про Чернобыль. Вот вам ответ. А теперь, после того как построена станция в Островце, ни один человек не даст ни одной копейки на строительство там станции хоть какой-либо энергомощности, потому что здесь ее избыток. Глупость и эмоции не могут быть руководством при решении важных государственных задач. Вот вам пример того, что происходит у вас и что произошло рядом. Хотя у них стартовая площадка была лучше. Но они закрыли станцию, и по сути закрыли страну.
Фото: БЕЛТА
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Ковальчук: если бы Литва оставила атомную станцию в Игналине, сегодня бы она была Саудовской Аравией
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