Ковальчук: «Атомный проект № 2» позволит производить абсолютно экологически чистую энергетику

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, общаясь с журналистами, обратил внимание на тот факт, что атомная энергетика сегодня – единственная абсолютно экологически чистая:
Фото: БЕЛТА
– У нее есть лишь одна особенность – отработанное ядерное топливо. Есть формула его хранения, которая позволяет делать это безопасно. Но если придумать и организовать весь топливный цикл так, чтобы эти отходы исчезали и ничего не осталось, тогда это будет абсолютно экологически чистая энергия.
По словам ученого, некоторое время назад была заложена новая ядерная установка в Томске, которая работает на быстрых нейтронах. Она стала пилотом глобального «Атомного проекта № 2».
– Первый российский атомный проект был нацелен на создание ядерного оружия. И надо заметить, только благодаря наличию ядерного оружия наша и ваша страны сохраняются как суверенные государства, – отметил президент Национального исследовательского центра.
Ковальчук высказал мысль о том, Россия смогла сегодня сохраниться как суверенное государство только благодаря тому, что был реализован «Атомный проект № 1». Сейчас российские ученые готовят по инициативе Президента «Атомный проект № 2»:
– Его суть – это энергетическая безопасность, которая сегодня главная. Ведь никто не задумывается о том, что цифровизация подразумевает развитие энергетики. Сегодня, по данным ОБСЕ, 30% вырабатываемой в мире энергии тратится только на поддержание сетей – вайфай, интернет и так далее – без промышленного производства. То есть цифровизация – это в чистом виде энергия.
По его словам, производство энергии в чистом виде и в достаточном количестве – залог успеха и безопасности:
– Поэтому запуск «Проекта 2.0» подразумевает то, что мы с земли взяли уран или какой-то актив, он проходит энергетический цикл, а затем то, что мы взяли, возвращаем в землю. Получается замкнутый цикл.
По мнению Ковальчука, этот проект позволит в ближайшие годы сделать то, чего в мире еще никогда не было:
– Это будет абсолютно экологически чистая, зеленая энергетика. Я думаю, вместе с вами мы сможем это сделать.
Опубликовано:
890
Ковальчук: «Атомный проект № 2» позволит производить абсолютно экологически чистую энергетику
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter