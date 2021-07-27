Ковальчук: «Атомный проект № 2» позволит производить абсолютно экологически чистую энергетику

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По словам ученого, некоторое время назад была заложена новая ядерная установка в Томске, которая работает на быстрых нейтронах. Она стала пилотом глобального «Атомного проекта № 2»., – отметил президент Национального исследовательского центра.Ковальчук высказал мысль о том, Россия смогла сегодня сохраниться как суверенное государство только благодаря тому, что был реализован «Атомный проект № 1». Сейчас российские ученые готовят по инициативе Президента «Атомный проект № 2»:По его словам, производство энергии в чистом виде и в достаточном количестве – залог успеха и безопасности:По мнению Ковальчука, этот проект позволит в ближайшие годы сделать то, чего в мире еще никогда не было: