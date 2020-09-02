Котельные в Крупках, Столбцах и Слуцке до конца года переведут на фрезерный торф

Также рассматривается техническая возможность перевода на фрезерный торф девяти котельных на территории страны до 2025 года.Валерий Ковалев рассказал о различных проектах, за счет которых ежегодно планируется увеличивать реализацию торфяного брикета. В частности, в сентябре этого года совместный проект ведется с ОАО «Красносельскстройматериалы». В 2021 году реализация сушенки торфяной достигнет 180 тысяч тонн.С этого года налажен выпуск древесных брикетов на базе Старобинского торфобрикетного завода. Технологии, использующиеся на заводе, позволяют прессовать древесную опилку. В апреле в Швецию поставлено порядка 3,8 тонны древесных брикетов. Ведутся переговоры по заключению контракта на три года., – отметил Валерий Ковалев.