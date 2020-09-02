До конца 2020 года котельные в Крупках, Столбцах, Слуцке будут переведены с природного газа на фрезерный торф в рамках проекта Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Министерства энергетики. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора «Белтопгаз» Валерий Ковалев в ходе пресс-тура.
Также рассматривается техническая возможность перевода на фрезерный торф девяти котельных на территории страны до 2025 года.
Валерий Ковалев рассказал о различных проектах, за счет которых ежегодно планируется увеличивать реализацию торфяного брикета. В частности, в сентябре этого года совместный проект ведется с ОАО «Красносельскстройматериалы». В 2021 году реализация сушенки торфяной достигнет 180 тысяч тонн.
С этого года налажен выпуск древесных брикетов на базе Старобинского торфобрикетного завода. Технологии, использующиеся на заводе, позволяют прессовать древесную опилку. В апреле в Швецию поставлено порядка 3,8 тонны древесных брикетов. Ведутся переговоры по заключению контракта на три года.
– Ежегодно население использует все меньше торфяного брикета. Еще пять лет назад приобреталось порядка 600 тысяч тонн брикета, сегодня – 350 тысяч тонн. И в реализации проектов, выпуске новых видов продукции видим замещение выбытия. Кроме того, это возможность обеспечить загрузку мощностей предприятий, – отметил Валерий Ковалев. – В России из нашего торфа сделана партия активного угля для фильтрации сточных вод и воздушных масс. Произведено 240 килограммов, которые отданы на испытания в предприятия водоканалов. Прежде чем перейти на стадию опытно-промышленного производства активного угля, изучаются спрос и рынки сбыта.
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Котельные в Крупках, Столбцах и Слуцке до конца года переведут на фрезерный торф
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК