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  2. Кот сбежал из дома на три дня и вернулся с долгами

Кот сбежал из дома на три дня и вернулся с долгами

Домашний кот в Таиланде заставил хозяина поволноваться дважды: когда пропал и когда вернулся с запиской о долге, пишет Lenta.ru.


В письме, прикрепленном к ошейнику животного, значилось: «Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки». Как уточняет The Indian Express, покормившая кота женщина оставила на послании свой номер телефона и подписалась как тетушка Мэй.

Хозяин «должника» сфотографировал кота и выложил фото в соцсеть. Там оно произвело фурор: пользователи сети посмеялись над непутевым животным и решили, что кот, судя по виду, совсем не раскаивается в содеянном.

Фото из Facebook @changpuaksiam
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