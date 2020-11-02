Домашний кот в Таиланде заставил хозяина поволноваться дважды: когда пропал и когда вернулся с запиской о долге, пишет Lenta.ru.
В письме, прикрепленном к ошейнику животного, значилось: «Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки». Как уточняет The Indian Express, покормившая кота женщина оставила на послании свой номер телефона и подписалась как тетушка Мэй.
Хозяин «должника» сфотографировал кота и выложил фото в соцсеть. Там оно произвело фурор: пользователи сети посмеялись над непутевым животным и решили, что кот, судя по виду, совсем не раскаивается в содеянном.
Фото из Facebook @changpuaksiam
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Кот сбежал из дома на три дня и вернулся с долгами
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