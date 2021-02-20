Кот эпично пробрался через сугробы и прославился в сети (Видео)

Недавно парень из России опубликовал у себя в TikTok видео, которое привлекло внимание юзеров.

Молодой человек запечатлел момент, как его кот возвращается домой после обильного снегопада. Пушистик медленно идет по заснеженной тропинке, напоминая храброго воина. Этот эпичный момент впечатлил юзеров, но еще больше им понравились реплики автора ролика. "Давай, брат, плыви! Я в тебя верю, братан", - говорит хозяин котика.

Как позже выяснилось, питомец любит сидеть на заборе, но после сильного снегопада его тропку к дому занесло. Человек уже намеревался идти чистить путь для кота, но четвероногий решил действовать самостоятельно, из-за чего и прославился в сети. Кадры быстро собрали более 2,2 миллионов просмотров.

По материалам БЕЛТА