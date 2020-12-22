Кот-ДПС и Зебра напомнили посетителям минского рынка о правилах дорожной безопасности

Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома, рассказала, что место для проведения акции было выбрано неслучайно: "Рынок был открыт не так давно. На днях здесь появилась пешеходная дорожка, чтобы посетители двигались не по проезжей части. Это как раз то место, где можно пообщаться как с водителями, так и с пешеходами, и еще раз напомнить о правилах безопасного поведения на дорогах".Участники акции смогли попробовать свои силы в викторине, посмотреть с помощью "пьяных очков", как видит мир пьяный водитель и пешеход, и пройти в них эстафету в виде змейки. Маленьким посетителям рынкам предложили загадать желание, которое обязательно сбудется в следующем году, и повесить дорожный знак на елочку.Юные инспектора дорожного движения были одеты в костюмы символа пешеходного перехода – зебру и помощника ГАИ – кота ДПС. ЮИДовцы, помогая инспекторам, также напомнили посетителям рынка об обязательном соблюдении правил дорожного движения и перевозки детей. Затронули тему и катания со снежных горок: при выборе горки, по мнению юных инспекторов дорожного движения, нужно выбирать ту, которая находится подальше от проезжей части дороги.Все участники акции получили памятные подарки от сотрудников автоинспекции и фликеры.Фото УГАИ УВД Минского облисполкома