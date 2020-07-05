Кот 12 минут провел в работающей стиральной машине и выжил

Фото: Amanda Meredith

Хозяйка двухлетнего кота Оскара Аманда Мередит сообщила, что услышала странный мяукающий звук, как только ее супруг запустил стирку. Женщина подумала, что звук слышен из шкафа. Она отправилась на улицу, чтобы развесить ранее постиранное белье, но мяуканье продолжалось, и когда она вернулась. Она стала искать кота.Питомца отыскали в барабане работающей стиральной машины. «Бедный кот уперся лапами в стекло, вращался и смотрел на меня. Это было ужасно», — отметила австралийка она.Еще две минуты хозяйка не могла достать любимца из стиральной машины, пока не слилась вода и не разблокировалась дверь. Животное получило ушибы и следующие 24 часа находилось в ветеринарной клинике, где его лечили лекарствами, в том числе противовоспалительными средствами.Когда Оскар снова был дома, он проспал семь Спустя несколько дней кот полностью восстановился, но, по словам Аманды, он использовал три из девяти своих жизней.По словам ветеринара, такие инциденты случаются часто, так как стиральные машины — идеальное место, где кошки могут комфортно отдыхать во время холодной погоды. Он предупредил хозяев питомцев о необходимости всегда проверять стиральные машины, прежде чем загружать белье.По словам Мередит, несмотря на пережитое, Оскар не стал бояться стиральной машины. Он постоянно сидит рядом и наблюдает, как крутится барабан.