Косулю, застрявшую в заборе, освободили и выпустили на волю работники лесхоза

застрявшей между прутьями забора косуле в Кличевский лесхоз сообщили местные жители. В спасательной операции участвовали егерь, инженер по охотничьему хозяйству и лесничий. Специнструменты не понадобились: мужчины руками разжали металлические прутья, осмотрели пленницу и, убедившись, что в ветеринарной помощи она не нуждается, отпустили на свободу. Как пояснил инженер по охотничьему хозяйству Кличевского лесхоза Михаил Гоман, это уже не первый случай спасения диких животных:

– Эта молодая косуля серьезно не пострадала, только по бокам ободрала шерсть. Сильных морозов еще нет, поэтому раны затянутся быстро. Не так давно нам пришлось спасать косулю-сеголетка. Молодое животное, скорее всего, отбилось от стада и забрело в деревню. Мы отправили малыша в зоосад в Могилев, там за ним присмотрят. Как-то был случай: в сарай к сельчанину забрел лосенок – его тоже пришлось брать под опеку человеку. А сегодня это уже огромный красавец, вы его можете увидеть в зоосаде.

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Видео Ивана АВТУХОВИЧА