Костевич: задача текущей пятилетки – развитие рынка арендного жилья и повышение его доступности

Об этом сегодня заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на расширенной выездной коллегии Администрации Президента по вопросам реализации молодежной политики. По словам министра, согласно соцопросам при принятии решения о рождении ребенка именно наличие жилья является определяющим. Законодательством молодым семьям предусмотрена финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготным кредитам или субсидия на погашение основного долга по кредитам при рождении первого и второго ребенка.

– Но за последние пять лет жилищные условия улучшили только около 40 тысяч молодых семей. Бесспорно, этих темпов недостаточно, – считает Ирина Костевич. – Поэтому задача текущей пятилетки – развитие рынка арендного жилья и повышение его доступности для семей с одним и двумя детьми. Будет у молодой семьи достойная работа и комфортное жилье – обязательно будут и детки.