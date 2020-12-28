Костевич: в следующем году будет построено 90 дошкольных учреждений

Рассуждая о возможном сокращении декретного отпуска, одна из участниц встречи привела в пример свою ситуацию, когда с трудом устроила двоих детей в ясельную группу, чтобы выйти на работу.Ирина Костевич подчеркнула, что стоит задача не создать проблемы семьям, а решить их: