В следующем году в Беларуси будет построено 90 дошкольных учреждений. Эту цифру привела министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, отвечая на вопросы представителей многодетных семей – участников диалоговой площадки, которая сегодня проходит в Барановичах.
Рассуждая о возможном сокращении декретного отпуска, одна из участниц встречи привела в пример свою ситуацию, когда с трудом устроила двоих детей в ясельную группу, чтобы выйти на работу.
Ирина Костевич подчеркнула, что стоит задача не создать проблемы семьям, а решить их:
– В следующем году предстоит построить 90 дошкольных учреждений. Да, не хватает садиков. И пока мы не решим эти вопросы, отпуск сокращаться не будет. Но проблема должна решаться не только строительством капитальных зданий, которые со временем становятся ненужными, так как микрорайон стареет. Задача – развивать мини-садики в новостройках, которые могут свернуться и переехать в другое место. Надо также развивать услуги нянь. Актуально максимально пустить частный бизнес в оказание этих услуг.
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Костевич: в следующем году будет построено 90 дошкольных учреждений
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Фото: Павел БОГУШ