Костевич: предстоит комплексная доработка закона «О ветеранах»

Ирина Костевич отметила:Вопрос о подготовке и издании новой редакции закона о ветеранах был инициирован депутатами Палаты представителей в 2018 году. За время действия закона было внесено множество изменений, в которых достаточно сложно разобраться - и поэтому назрела необходимость упорядочить все вопросы с учетом сегодняшних реалий и обновить закон.В настоящее время в Беларуси проживает более 24 тысяч ветеранов боевых действий на территории других государств.Как пояснили sb.by в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сегодняшняя встреча в минском Доме ветеранов приурочена ко Дню памяти воинов-интернационалистов и предстоящему Дню защитников Отечества. Цель мероприятия - обсуждение мер социальной поддержки и пенсионного обеспечения воинов-интернационалистов.