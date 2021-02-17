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  2. Костевич: предстоит комплексная доработка закона «О ветеранах»

Костевич: предстоит комплексная доработка закона «О ветеранах»

Комплексная доработка существующего закона «О ветеранах» будет производиться с максимальным учетом пожеланий самих ветеранов, возможностей государственного бюджета и существующих реалий. Об этом заявила сегодня министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич на встрече с инвалидами боевых действий на территории других государств и членами Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане.


Ирина Костевич отметила:

- Это не просто протокольное мероприятие: я инициировала эту встречу, чтобы понимать, какие изменения и дополнения нам принимать. Будет комплексная доработка закона «О ветеранах» - и в этой работе нам следует учесть все нюансы.

Вопрос о подготовке и издании новой редакции закона о ветеранах был инициирован депутатами Палаты представителей в 2018 году. За время действия закона было внесено множество изменений, в которых достаточно сложно разобраться - и поэтому назрела необходимость упорядочить все вопросы с учетом сегодняшних реалий и обновить закон.


В настоящее время в Беларуси проживает более 24 тысяч ветеранов боевых действий на территории других государств.

Как пояснили sb.by в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сегодняшняя встреча в минском Доме ветеранов приурочена ко Дню памяти воинов-интернационалистов и предстоящему Дню защитников Отечества. Цель мероприятия - обсуждение мер социальной поддержки и пенсионного обеспечения воинов-интернационалистов.


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Фото: Александр КУШНЕР
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