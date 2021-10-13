Костевич: политика поддержки многодетности формировалась на протяжении многих лет, и сегодня мы по праву ею гордимся

Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, говоря о выступлении Главы государства, который на совещании с руководством Совмина по рассмотрению проекта указа подчеркнул, что поддержка многодетных семей – это социальный бренд Беларуси, информирует БЕЛТА.
– Главное богатство нашей страны – люди, поэтому в Беларуси многое делается для того, чтобы возродить традиции многодетности, повысить ценность семьи с тремя детьми. Политика поддержки многодетности формировалась на протяжении многих лет, и сегодня мы по праву ею гордимся. Она разноплановая и оказывается по всем жизненно важным для семей направлениям. Это и льготы при оплате услуг в детских садиках, и бесплатное питание в школе, и адресная социальная помощь, трудовые, налоговые, таможенные льготы, пенсионные гарантии многодетным матерям, – обратила внимание Ирина Костевич.
Среди особых мер министр назвала льготы при строительстве жилья и семейный капитал.
– Практически каждая многодетная семья, которая состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеет возможность построить жилье с поддержкой государства. За последние 5 лет 35 тыс. многодетных семей реализовали такое право, – отметила Ирина Костевич.
По словам министра, семейный капитал является национальной мерой Беларуси, подарком государства за рождение третьего или последующего ребенка.
– Программа очень привлекательна для семей. За период ее реализации с 2015 года открыто 104,8 тыс. депозитных счетов, на которые зачислено $824,5 млн и Br512 млн. Как вы знаете, в 2020 году программа модернизирована. Вместо 18 лет разрешено досрочно расходовать средства семейного капитала, но на самое важное: жилье, медицину, образование. С 2020 года принято более 41 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них 88% – на улучшение жилищных условий, – резюмировала Ирина Костевич.
Фото: БЕЛТА