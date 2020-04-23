Около месяца назад Министерство труда и социальной защиты проинформировало о том, что социальная служба будет оказывать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств. О том, насколько востребованной стала данная услуга, корреспонденту газеты «Рэспублiка» рассказала глава ведомства Ирина Костевич.
— Социальные работники выполнили более 8,7 тысячи заявок, поступивших от одиноких граждан. Больше всего обращений от пожилых мы приняли в Гомельской области — 2,3 тысячи, а также в столице — 1,7 тысячи, — сообщила министр труда и социальной защиты.
Ирина Костевич напомнила, что соцработники могут оказывать услугу как разово, так и на регулярной основе. Есть немало случаев, когда пожилые люди, удовлетворенные качеством и оперативностью услуги, захотели получать полный спектр услуг ТЦСОН на дому. В таких случаях оформляются соответствующие договоры, предусматривающие не только доставку продуктов и предметов первой необходимости, но и уборку помещений, помощь в санитарно-гигиенических прoцедурах, пригoтовление пищи, оплату коммунальных услуг, а в сельской местности — еще и растoпку печи, дoставку воды и убoрку придoмовой территории.
Услуги территориальных центров социального обслуживания населения по доставке продуктов и лекарств будут оказываться до тех пор, пока не потеряют актуальность рекомендации Министерства здравоохранения по ограничению посещений общественных мест на время заболеваемости COVID-19.
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Костевич о доставке продуктов одиноким пожилым гражданам и инвалидам: выполнено более 8,7 тысячи заявок
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