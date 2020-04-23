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  2. Костевич: на системной основе комплексные социальные услуги на дому получают более 95 тысяч нетрудоспособных граждан

Костевич: на системной основе комплексные социальные услуги на дому получают более 95 тысяч нетрудоспособных граждан

На системной основе комплексные социальные услуги на дому в Беларуси получают свыше 95 тысяч нетрудоспособных граждан. Об этом корреспонденту газеты «Рэспублiка» рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Фото: архив БЕЛТА

«В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2—4 раза в неделю в зависимости от потребности», — проинформировала глава ведомства.

Также Ирина Костевич отметила, что когда одинокие пожилые люди и инвалиды обращаются за поддержкой по доставке продуктов во время коронавируса, они также нередко просят о покупке лекарств. Главным образом подобные просьбы актуальны для жителей сельской местности.
Костевич о доставке продуктов одиноким пожилым гражданам и инвалидам: выполнено более 8,7 тысячи заявок
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