Костевич: на системной основе комплексные социальные услуги на дому получают более 95 тысяч нетрудоспособных граждан

Фото: архив БЕЛТА
«В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2—4 раза в неделю в зависимости от потребности», — проинформировала глава ведомства.
Также Ирина Костевич отметила, что когда одинокие пожилые люди и инвалиды обращаются за поддержкой по доставке продуктов во время коронавируса, они также нередко просят о покупке лекарств. Главным образом подобные просьбы актуальны для жителей сельской местности.
Костевич о доставке продуктов одиноким пожилым гражданам и инвалидам: выполнено более 8,7 тысячи заявок