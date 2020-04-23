Костевич: на системной основе комплексные социальные услуги на дому получают более 95 тысяч нетрудоспособных граждан

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БЕЛТА

, — проинформировала глава ведомства.Также Ирина Костевич отметила, что когда одинокие пожилые люди и инвалиды обращаются за поддержкой по доставке продуктов во время коронавируса, они также нередко просят о покупке лекарств. Главным образом подобные просьбы актуальны для жителей сельской местности.