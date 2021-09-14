Костевич: мы говорим «нет» экономическим санкциям

Резолюция, принятая сегодня в Минске, будет переведена на несколько языков и направлена во все ооновские и европейские структуры, чтобы те услышали голос белорусов, не приемлющих политику санкций в отношении своей страны. Об этом заявила сегодня в ходе второго дня работы международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека» министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.





Министр отметила, что конференция собрала неравнодушных людей, готовых и желающих противостоять тем, кто приходит в нашу страну извне со злом, чтобы развалить нашу страну и обрушить доходы белорусов:

– Но мы говорим «нет» экономическим санкциям. И все наши выступления, все экспертные заключения говорят об этом. Резолюция, принятая конференцией, будет переведена на несколько языков и направлена во все ооновские и европейские структуры. Пусть услышат голос белорусов! Пусть услышат голос наших друзей, выступавших вчера на пленарном заседании. У нас с вами получилось, потому что мы – сила, мы – патриоты, потому что мы любим нашу страну.

Двухдневный форум проходит в Минске 13–14 сентября. Участие в обсуждении принимают авторитетные и знаковые отечественные и зарубежные специалисты, эксперты в области международного права, представители организаций и структур ООН, судебных органов, послы зарубежных стран, депутаты, общественные деятели. Выработанная по итогам конференции резолюция будет направлена ЕС, МОТ и ООН, чтобы призвать международные организации применить те защитные механизмы, которые на сегодняшний день существуют, но в данный момент не используются в отношении нашей страны.

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