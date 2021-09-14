Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.95
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Костевич: мы говорим «нет» экономическим санкциям

Костевич: мы говорим «нет» экономическим санкциям

Резолюция, принятая сегодня в Минске, будет переведена на несколько языков и направлена во все ооновские и европейские структуры, чтобы те услышали голос белорусов, не приемлющих политику санкций в отношении своей страны. Об этом заявила сегодня в ходе второго дня работы международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека» министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.


Министр отметила, что конференция собрала неравнодушных людей, готовых и желающих противостоять тем, кто приходит в нашу страну извне со злом, чтобы развалить нашу страну и обрушить доходы белорусов:

Но мы говорим «нет» экономическим санкциям. И все наши выступления, все экспертные заключения говорят об этом. Резолюция, принятая конференцией, будет переведена на несколько языков и направлена во все ооновские и европейские структуры. Пусть услышат голос белорусов! Пусть услышат голос наших друзей, выступавших вчера на пленарном заседании. У нас с вами получилось, потому что мы сила, мы патриоты, потому что мы любим нашу страну.

Двухдневный форум проходит в Минске 1314 сентября. Участие в обсуждении принимают авторитетные и знаковые отечественные и зарубежные специалисты, эксперты в области международного права, представители организаций и структур ООН, судебных органов, послы зарубежных стран, депутаты, общественные деятели. Выработанная по итогам конференции резолюция будет направлена ЕС, МОТ и ООН, чтобы призвать международные организации применить те защитные механизмы, которые на сегодняшний день существуют, но в данный момент не используются в отношении нашей страны.

osipov@sb.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы