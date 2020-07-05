Костевич: крупный и средний бизнес массово работников не увольнял

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире СТВ рассказала о ситуации на рынке труда в Беларуси.

По ее словам, текущий период можно охарактеризовать как достаточно управляемый. В первые три месяца 2020 года ситуация на рынке труда находилась на уровне 2019-го, а затем произошли небольшие изменения.

— Мы это очень хорошо видели, просматривалась эта проблема. И если посмотреть пять месяцев, то заняты в экономике 99,8 %, то есть на 0,2 % количество занятых снизилось, — отметила Ирина Костевич.

— Анализ приема увольнения показал, что наниматели – крупный и средний бизнес – не применял активно такую меру, как массовое увольнение людей или вообще увольнение людей по необоснованным причинам, — подчеркнула министр.

Она добавила, что результаты мониторинга 288 организаций среднего и крупного бизнеса показали, что 70% увольнений произошло по соглашению сторон.

— Есть нарушения, но это не массовые нарушения, это единичные случаи нарушения норм Трудового кодекса, несоблюдения со стороны нанимателя, — резюмировала Ирина Костевич.