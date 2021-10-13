Костевич: у многодетных семей появилась возможность досрочно использовать семейный капитал на погашение займа, выданного организацией по месту работы

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, комментируя новации по расширению границ использования семейного капитала, которые содержатся в Указе № 389 "Об использовании семейного капитала", передает БЕЛТА.
– Дополнено фактически каждое направление. К примеру, по направлению улучшения жилищных условий появилась возможность досрочно использовать семейный капитал на погашение займа, выданного организацией по месту работы. Ранее – только на погашение банковского кредита, – подчеркнула министр.
Кроме того, предоставлено право приобретать долю квартиры или дома при условии, если человек становится собственником всего жилого помещения.
– Это актуально, если жилье, к примеру, наследуется от родителей и выкупается доля брата или сестры, – уточнила Ирина Костевич.
– Важно отметить, что досрочно использовать семейный капитал на жилье могут, как и ранее, только семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такой подход оправдан: сегодня в решении жилищных вопросов нуждаются более 40 тыс. многодетных семей, и сокращение их очередности находится в приоритете жилищной политики, – сказала министр.
По направлению образования, по словам министра, расширен перечень учреждений.
– Оплачивать обучение за счет семейного капитала можно будет детям или родителям, обучающимся в колледжах или Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации, а также в Международном университете "МИТСО", – обратила внимание Ирина Костевич.
В медицине направление дополняется благодаря возможности приобретения медицинских изделий для проведения сложных и высокотехнологичных операций в ортопедии (сейчас – только в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии).
– Мы также учли интересы многодетных семей, в которых есть инвалиды. Они смогут приобретать товары и устройства, которые помогут им интегрироваться в обществе. Это подъемники, функциональные кровати, специальные компьютерные устройства (тактильные дисплеи и принтеры Брайля). Направление важное, так как эти товары достаточно дорогостоящие, их стоимость варьируется от 700 рублей до 26 тыс. рублей. По оценке, более 140 многодетных семей смогут воспользоваться новой мерой поддержки, – сообщила министр.
Кроме того, она отметила, что все новации вступают в силу с 1 января будущего года.
– В целом все эти направления системной и последовательной политики государства востребованные и актуальные, они направлены на повышение качества жизни семей. Надеемся, что новые меры придадут импульс родителям двух детей (которых сегодня в стране более 650 тыс.) решиться на новый статус – многодетной семьи, – резюмировала Ирина Костевич.
Фото: БЕЛТА