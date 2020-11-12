Космонавт: самоизоляция – время просто шикарное, надо пользоваться им!

Космонавт отметил, что особых мер предосторожности среди участников космических полетов нет, они придерживаются общепринятых норм, минимизирующих риск заражения коронавирусной инфекцией. На вопрос же ведущего о том, как лучше перенести самоизоляцию, Олег Новицкий заметил: