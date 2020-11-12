О том, как лучше перенести связанную с пандемией коронавируса самоизоляцию, рассказал сегодня в программе «Марков. Ничего личного», вышедшей в эфире телеканала ОНТ, летчик-космонавт белорусского происхождения, Герой России Олег Новицкий.
Космонавт отметил, что особых мер предосторожности среди участников космических полетов нет, они придерживаются общепринятых норм, минимизирующих риск заражения коронавирусной инфекцией. На вопрос же ведущего о том, как лучше перенести самоизоляцию, Олег Новицкий заметил:
– Я уже раза три сидел на такой изоляции – по две-три недели. И проблем не вижу никаких. Просто надо составить план: что ты хотел бы сделать, будь у тебя свободное время. Я спокойно занимался спортом по утрам, выполнил кучу работ по дому, смотрел за машиной и мыл ее, играл с ребенком, читал книги. Это время просто шикарное, надо уметь пользоваться им!
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Космонавт: самоизоляция – время просто шикарное, надо пользоваться им!
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК