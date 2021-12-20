Космонавт Олег Новицкий встретился с белорусскими пограничниками

Космонавт Олег Новицкий 20 декабря посетил Институт пограничной службы. Во встрече принял участие председатель Госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, уточнили в пресс-службе ГПК.
«В ходе встречи космонавт-испытатель поделился с пограничниками историей своей жизни и службы, рассказал про особенности подготовки к космическим экспедициям и о нахождении на МКС с иностранными коллегами», – поделились подробностями в Госпогранкомитете.
Напомним, что 17 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении Олега Новицкого орденом Дружбы народов за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.
К слову, сегодня утром Олег Новицкий побывал в издательском доме «Беларусь сегодня», где провел прямую телефонную линию. Подробности читайте здесь.
Фото: ГПК