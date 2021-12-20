SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Космонавт Олег Новицкий встретился с белорусскими пограничниками

Космонавт Олег Новицкий встретился с белорусскими пограничниками

Космонавт Олег Новицкий 20 декабря посетил Институт пограничной службы. Во встрече принял участие председатель Госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, уточнили в пресс-службе ГПК.


«В ходе встречи космонавт-испытатель поделился с пограничниками историей своей жизни и службы, рассказал про особенности подготовки к космическим экспедициям и о нахождении на МКС с иностранными коллегами», – поделились подробностями в Госпогранкомитете.


Напомним, что 17 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении Олега Новицкого орденом Дружбы народов за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.

К слову, сегодня утром Олег Новицкий побывал в издательском доме «Беларусь сегодня», где провел прямую телефонную линию. Подробности читайте здесь.



Фото: ГПК
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы