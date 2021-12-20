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  2. Космонавт Олег Новицкий ответил на вопросы читателей на прямой линии в издательском доме «Беларусь сегодня»

Космонавт Олег Новицкий ответил на вопросы читателей на прямой линии в издательском доме «Беларусь сегодня»

Космонавт Олег Новицкий и его супруга, космический журналист Юлия Новицкая, ответили на вопросы читателей в прямом эфире – издательский дом «Беларусь сегодня» провел прямую телефонную линию.

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Во время трансляции говорили о третьем полете Олега Новицкого, выходах в открытый космос, съемках первого снятого в невесомости фильма. Пока супруг бороздил просторы космоса, Юлия искала темы для авторских колонок в «Сельской газете». 

Автор самого интересного, по оценкам Олега и Юлии, вопроса получит фотографию космонавта с его автографом.
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