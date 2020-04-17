Космический телескоп "Хеопс" показал беспрецедентную точность

Европейское космическое агентство сообщило о завершении этапа орбитальных испытаний и тестирования космического телескопа "Хеопс", предназначенного для изучения экзопланет транзитным методом, пишет РИА Новости.
© Фото : University of Bern
"Хеопс" (CHEOPS — CHaracterising ExOPlanets Satellite) — небольшой, размером всего 1,5 метра, спутник — был запущен на орбиту в декабре прошлого года. Его главный научный инструмент — телескоп с диаметром зеркала 32 сантиметра. Задачей миссии является не столько поиск новых экзопланет, сколько детальное изучение уже найденных, с массами от Венеры до Нептуна, у соседних с Солнечной системой звезд.
В конце января "Хеопс" сделал свои первые тестовые снимки. Это были намеренно расфокусированные изображения звезд, позволяющие оценить точность детектора телескопа.
Точность является ключевым фактором в современных исследованиях экзопланет, которых открыто уже более 4000. На данном этапе астрономы переходят к детальному изучению их параметров, структуры, истории формирования и эволюции.
ЕКА сообщает, что этап ввода в эксплуатацию и тестирования полностью завершен, и "Хеопс" готов к научной работе.
"Этап ввода в эксплуатацию на орбите был захватывающим периодом, и мы рады, что смогли выполнить все требования, — приводятся в пресс-релизе агентства слова руководителя проекта CHEOPS Николы Рандо. — Спутниковая платформа и прибор работают замечательно. И миссия, и Научный операционный центр поддерживают операции безупречно".
В первой серии летных испытаний, проведенных в период с января по февраль, ученые анализировали реакцию приборов спутника — телескопа и детектора — в реальной космической среде. Начиная с марта "Хеопс" сосредоточился на хорошо изученных звездах. В частности, им были сделаны снимки звезды HD 88111, у которой пока не обнаружены экзопланеты.
"Чтобы измерить, насколько хорошо работает "Хеопс", нам сначала нужно было наблюдать звезды, свойства которых хорошо известны, звезды, которые хорошо себя ведут, очень стабильные, без признаков активности", — говорит Кейт Исаак, исследователь в проекте CHEOPS.
По заключению экспертов, космический телескоп продемонстрировал "прекрасную эффективность и выдающуюся производительность", а самое главное — высокую точность и стабильность, столь необходимые качества для достижения поставленных перед миссией амбициозных целей.
"Направление телескопа чрезвычайно стабильно. Это означает, что в то время как телескоп наблюдает звезду в течение нескольких часов, пока космический корабль движется вдоль своей орбиты, изображение звезды всегда остается в пределах одной и той же группы пикселей в детекторе", — объясняет Карлос Коррал ван Дамм, главный инженер проекта.
Такая высокая стабильность является сочетанием превосходной производительности оборудования и специально разработанных алгоритмов наведения, а термостойкость телескопа и детектора оказалась даже лучше, чем ожидали разработчики.
На втором этапе тестирования "Хеопс" перешел к наблюдению за транзитным прохождением уже известных экзопланет. Задача была измерить размеры планет с беспрецедентной точностью и определить их плотность в комбинации с независимыми измерениями масс.
В центре наблюдений находилась KELT-11b — газообразная планета, входящая в планетную систему HD 93396 в созвездии Секстанта на расстоянии 320 световых лет от Земли. Размер этой планеты примерно на 30 процентов больше, чем у Юпитера, а расположена она намного ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу.
"Хеопс" зафиксировал явный провал в кривой блеска звезды, вызванный восьмичасовым транзитом KELT-11b. На основании этих данных ученые определили с высокой точностью диаметр планеты: 181 600 километров, с неопределенностью около 4300 километров.
"Измерения, сделанные "Хеопсом", в пять раз более точны, чем при наблюдениях с Земли, — объясняет Вилли Бенц, главный исследователь консорциума, управляющего миссией, и профессор астрофизики в университете Берна. — Это дает нам понимание того, чего мы можем достичь с "Хеопсом" в ближайшие месяцы и годы".
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Космический телескоп "Хеопс" показал беспрецедентную точность
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