Космический телескоп "Хеопс" показал беспрецедентную точность

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"Хеопс" (CHEOPS — CHaracterising ExOPlanets Satellite) — небольшой, размером всего 1,5 метра, спутникбыл запущен на орбиту в декабре прошлого года. Его главный научный инструмент — телескоп с диаметром зеркала 32 сантиметра. Задачей миссии является не столько поиск новых экзопланет, сколько детальное изучение уже найденных, с массами от Венеры до Нептуна, у соседних с Солнечной системой звезд.В конце января "Хеопс" сделал свои первые тестовые снимки. Это были намеренно расфокусированные изображения звезд, позволяющие оценить точность детектора телескопа.Точность является ключевым фактором в современных исследованиях экзопланет, которых открыто уже более 4000. На данном этапе астрономы переходят к детальному изучению их параметров, структуры, истории формирования и эволюции.ЕКА сообщает, что этап ввода в эксплуатацию и тестирования полностью завершен, и "Хеопс" готов к научной работе., — приводятся в пресс-релизе агентства слова руководителя проекта CHEOPS Николы Рандо. —В первой серии летных испытаний, проведенных в период с января по февраль, ученые анализировали реакцию приборов спутника — телескопа и детекторав реальной космической среде. Начиная с марта "Хеопс" сосредоточился на хорошо изученных звездах. В частности, им были сделаны снимки звезды HD 88111, у которой пока не обнаружены экзопланеты., — говорит Кейт Исаак, исследователь в проекте CHEOPS.По заключению экспертов, космический телескоп продемонстрировал "прекрасную эффективность и выдающуюся производительность", а самое главное — высокую точность и стабильность, столь необходимые качества для достижения поставленных перед миссией амбициозных целей., — объясняет Карлос Коррал ван Дамм, главный инженер проекта.Такая высокая стабильность является сочетанием превосходной производительности оборудования и специально разработанных алгоритмов наведения, а термостойкость телескопа и детектора оказалась даже лучше, чем ожидали разработчики.На втором этапе тестирования "Хеопс" перешел к наблюдению за транзитным прохождением уже известных экзопланет. Задача была измерить размеры планет с беспрецедентной точностью и определить их плотность в комбинации с независимыми измерениями масс.В центре наблюдений находилась KELT-11b — газообразная планета, входящая в планетную систему HD 93396 в созвездии Секстанта на расстоянии 320 световых лет от Земли. Размер этой планеты примерно на 30 процентов больше, чем у Юпитера, а расположена она намного ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу."Хеопс" зафиксировал явный провал в кривой блеска звезды, вызванный восьмичасовым транзитом KELT-11b. На основании этих данных ученые определили с высокой точностью диаметр планеты: 181 600 километров, с неопределенностью около 4300 километров., — объясняет Вилли Бенц, главный исследователь консорциума, управляющего миссией, и профессор астрофизики в университете Берна.