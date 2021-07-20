Космический корабль New Shepard совершил первый полет с пассажирами на борту

Корабль запустили с космодрома недалеко от американского населенного пункта Ван-Хорн (штат Техас) в 09:12 по времени восточного побережья США (16:12 по минскому времени). Он, как планируется, поднимется на высоту около 100 км. Отмечается, что после этого капсула отделится от ракеты-носителя и через определенное время спустится на землю с помощью парашютов. Кроме того, носитель обязан совершить вертикальную посадку. Уточняется, что этот суборбитальный полет продлился около 11 минут. Примерно на протяжении четырех минут путешественники смогут ощущать невесомость. Управление кораблем осуществляется в автоматическом режиме.