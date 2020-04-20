Космические туристы впервые смогут встретить Новый год на орбите

Космические туристы, которые отправятся на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз" в конце следующего года, смогут впервые встретить на орбите Новый год.





Старт космического корабля с двумя туристами и российским космонавтом в качестве командира планируется в декабре 2021 года, а его возвращение на Землю — в январе 2022 года, сообщает РИА Новости.

Контракт на полет в космос двух туристов был подписан в феврале 2019 года Роскосмосом и американской компанией Space Adventures. Имена туристов еще не названы.

С 2001 по 2009 годы на российских кораблях "Союз" по контрактам со Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов (американец Чарльз Симони побывал на орбите дважды).

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