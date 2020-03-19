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Космические силы США получили первое оружие

Космические силы США получили наземный глушитель спутниковых сигналов Counter Communications System (CCS) Block 10.2. Это первое наступательное оружие, поступившее на вооружение нового подразделения американских войск, сообщает Popular Mechanics.

Фото: Ted S. Warren / AP

Наземный глушитель предназначен для подавления сигналов с вражеских спутников, он препятствует передаче информации.

CCS впервые развернули еще в 2004 году. В 2014 году систему модернизировали.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране Космических сил, которые стали шестым видом ВС страны. Новое подразделение предназначено для военных действий в околоземном пространстве, включает 16 тысяч человек, а общий бюджет на 5 лет составляет почти 13 миллиардов долларов. В будущем структуру планируется сделать независимой от Пентагона.

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