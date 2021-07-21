Марсоход НАСА Perseverance начал искать признаки жизни на Красной планете, пишет РИА Новости.
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На Красную планету марсоход доставили зимой 2021-го. Он будет анализировать состав горных пород, используя рентгеновские лучи и ультрафиолет. Кроме того, на камеру будут делаться снимки образцов с увеличением – это поможет обнаружить в породах признаки прошлой микробной жизни.
Как это связано? РИА Новости поясняет: текстуры — важный признак пород, по которому можно судить о ее происхождении. К примеру, древние породы Земли, строматолиты, имеют слоистую текстуру, потому что были образованы наслоениями бактериальных матов. Это однозначный признак древней жизни. Нечто подобное будут искать и в марсианских образцах. А самые важные из них упакуют в специальные трубки, которые Perseverance отложит на поверхности планеты для возвращения на Землю.
Кстати, параллельно с этим марсоход будет заниматься и другим делом: изучать геологию и палеоклимат Красной планеты.
Фото: pixabay.com
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Космические новости: на Марсе ищут признаки жизни
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