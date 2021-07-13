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Косметолог рассказала, какие пилинги лучше делать летом

Врач – дерматолог-косметолог Амина Пирманова в новом видео на своем YouTube-канале объяснила, какие пилинги можно делать в период активного солнца – с мая по сентябрь. 


Специалист пояснила: домашний пилинг не подразумевает отшелушивание. Кислотный пилинг (ацидотерапия) помогает окислить кожу, что ей иногда необходимо. 

– Периодическое окисление приводит к повышению иммунных свойств кожи, увлажненности и укреплению эпидермального барьера, – рассказала косметолог. 

Она отметила, что не каждый пилинг и кислота подходят для ацидотерапии, особенно летом. 
 
– Во-первых, pH не должен опускаться ниже 3,5, а концентрация подниматься выше 10%. Во-вторых, есть кислоты, которые традиционно считаются летними. То есть их применение допускается на коже в наших широтах в период активного солнца с соблюдением всех мер предосторожности. Это фитиновая, лимонная, молочная, PHA-кислоты (глюконолактон и лактобионовая кислота). У них довольно крупный размер молекулы, выраженный антиоксидантный и противовоспалительный эффект. При адекватном pH мы сможем наблюдать относительно короткий период реабилитации. То есть вечером сделали пилинг, а утром, уже нанеся предварительно солнцезащитное средство, можно смело выходить на улицу, – объяснила дерматолог. 

Она также добавила, что в это время года следует быть осторожными с винной кислотой. Возможны куперозные сюрпризы. По словам специалиста, летом лучше не использовать салициловую кислоту. Она является жирорастворимой: ее задача – отшелушивать кожу. То есть для здорового окисления она не предназначена. 

– Для летнего пилинга хорошо подходит витамин С. Несмотря на то что его называют аскорбиновой кислотой, он является антиоксидантом. Витамин С – это не про ацидотерапию, это вещество другого механизма действия – антиоксидантного, – пояснила эксперт. 

Амина Пирманова добавила, что при наличии показаний летом можно использовать азелаиновую кислоту. К показаниям она отнесла розацию, акне. 

Специалист подчеркнула, что использовать совместно ретиноиды и пилинги нельзя. По ее словам, лето не самое подходящее время для борьбы с гиперпигментацией. 

– Главная задача летом – это защита от солнца, – заключила она. 

Фото: pixabay.com
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