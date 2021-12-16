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Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей рук зимой

Зимой, спасаясь от холода, мы кутаемся в теплые свитера, куртки, шапки, а как быть нашим рукам, которые больше всего бывают на морозе без укрытия? С помощью косметолога Кристины Бондаревой разбираем полезные советы по уходу за руками в холодную пору.

Фото: pixabay.com

– Низкие температуры, сухой воздух в помещениях, активное использование антисептиков – эти факторы у многих приводят кожу рук к обезвоживанию. Она сохнет, ее защитный барьер нарушается, а иммунитет снижается, – объяснила косметолог. 

Специалист дала рекомендации, как вернуть рукам ухоженный вид зимой: 

1. Активно увлажнять руки в течение дня. Это тот минимум, который вы можете самостоятельно обеспечить себе в домашних условиях. 

2. Старайтесь избегать масел на кожу рук в чистом виде. На кутикулу – да. А для нанесения на кожу лучше добавьте пару капель масла в свой крем, после нанесения наденьте перчатки (например, когда готовите). 

3. Защищайте руки от ветра и мороза, от бытовой химии также следует защищаться перчатками. Старайтесь максимально исключить соприкосновение кожи и чистящих средств. 

4. По возможности сократите количество использования антисептиков. 

5. Используйте пилинги / мягкие скрабы для рук. После пилинга можно сделать маску или парафиновую ванночку и тем самым закрепить результат. По желанию можете завершить процедуру массажем.
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