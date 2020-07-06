Косметолог рассказала, что молочка делает с кожей

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Хотя в интернете и СМИ часто советуют отказываться от молочной продукции при акне и воспалении кожи, медики до сих пор не пришли к единому мнению.Молоко провоцирует значительный инсулиновый отклик и увеличение ИФР-1, которые вызывают акне. Обнаружена связь между потреблением молочных продуктов и обострением воспалительных заболеваний кожи. Но большинство исследований являются наблюдательными, поэтому делать выбор только на их основе нельзя.По словам эксперта, есть ряд факторов, из-за которых трудно исследовать связь питания с состоянием кожи. Например, люди, которые употребляют много молока, могут есть при этом мало клетчатки и много сладкого, что и будет негативно отражаться на их коже.В качестве примера врач назвала результаты проведенного в 2019 году исследования. Тогда удалось установить, что обезжиренное молоко наиболее отрицательно влияет на кожу. При этом ферментированные молочные продукты — сыры и йогурты — серьезного влияния на высыпания не оказывают.Чтобы определить, воздействует ли молоко на кожу, нужно на три-четыре недели убрать его и другие молочные продукты из рациона. Ведение дневника питания даст возможность выявить связь между состоянием кожи и диетой.