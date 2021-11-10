Косметолог поделился эффективным способом избавления от черных точек

Врач-косметолог Игорь Патрин в новом видео на своем YouTube-канале объяснил, каким способом можно избавиться от крупных черных точек.
– Как правило, черные угри появляются на подростковой коже и являются следствием ее повышенной жирности. Сальная железа имеет густой секрет, который не выходит на поверхность кожи, скапливается, расширяет пору, кожное сало сверху окисляется и приобретает черной цвет. Но иногда эти комедоны, только существенно больших размеров, встречаются не у подростков, а у пожилых людей, которые давно уже забыли о проблемах переходного возраста. Чаще всего они встречаются на открытых участках лица и тела – на тех местах, куда больше всего попадает солнце. Их называют солнечные комедоны, или старческие, – пояснил специалист.
По словам косметолога, убрать такое образование можно только механическим способом:
– Для этого может применяться пинцет или тонкая игла. Для того чтобы комедоны не появлялись вновь, назначают кремы и мази, содержащие ретинол, – рассказал он.
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