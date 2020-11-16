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Косметолог назвала процедуры, которые стоит делать женщинам в зависимости от типа старения кожи

Не секрет, что все люди стареют по-разному. Ученые давно обратили на это внимание и разделили данный биологический процесс на типы. Косметолог и дерматолог Ольга Болдесова рассказала, какие процедуры необходимо выбирать, исходя из полученной специалистами типологизации старения.
Мелкоморщинистый

Для этого типа старения, по словам эксперта, характерно образование множества мелких морщин, которые возникают из-за отсутствия подкожно-жировой клетчатки и склонности к сухости кожи.

– Признаки данного типа старения проявляются в самом раннем возрасте, если сравнивать с другими типами, но в то же время с ними легко можно справиться, – рассказала Ольга Болдесова.

Обладательницам мелкоморщинистого типа следует посетить процедуру биоревитализации, которая обеспечит дополнительное увлажнение сухой кожи, характерной для данного типа.  А для профилактики в период появления первых признаков следует сделать легкий пилинг.

«Усталый»

По словам специалиста, обладательницы данного типа старения часто замечают, что утром имеют усталый вид лица, которое, как правило, к вечеру приобретает желаемый красивый вид.

– В данном случае проявляется старение соединительной ткани, поэтому лицо всегда имеет выраженный печальный образ. Можно сказать, что этот тип старения самый сложный, так как начинается в сравнительно раннем возрасте. Обычно пациенты приходят за anti-age процедурами уже около 30 лет, – отметила косметолог.

«Усталый» тип старения чаще всего встречается у худощавых женщин с овальным или ромбовидным лицом. Для поддержания качества и тонуса кожи необходимо использовать пилинги и инъекции филлера. Усилить эффект от процедур способна дополнительно проведенная лазерная шлифовка.

Деформационный

Выделяется два подтипа: отечно-деформационный и деформационный тип старения по жировому отложению. В первом случае из-за сложности лимфооттока задерживается много жидкости, из-за чего ткани становятся тяжелыми. Это приводит к тому, что со временем кожа начинает обвисать, утрачивается контур лица.

Второй чаще встречается у женщин плотного телосложения и склонных к полноте.

– Избыточный подкожно-жировой слой на лице приводит к выраженной деформации контуров лица с образованием второго подбородка, брылей, складок на шее, мешков под глазами и нависающих верхних век, – подчеркнула специалист.

Ольга Болдесова заметила, что для деформационного типа старения подходят процедуры и методики, которые улучшают лимфоотток и снижают отечность.

Мышечный (или мускульный)

Чаще всего встречается у жителей Азии. Отмечается и у представителей других типов старения, у которых мимические мышцы развиты хорошо, а подкожно-жировая клетчатка, наоборот, слабо. При данном типе отмечается развитая мышечная мускулатура и слабо выраженная подкожно-жировая ткань. Мышечный тип старения самый выигрышный и проявляется позже, чем остальные.

При мышечном типе старения лучшей процедурой станет инъекции ботокса, которая расслабит мышцы и разгладит таким образом морщины.

– Конечно, сами вы себе процедуры не выберете, ведь подбор должен осуществлять врач, исходя из вида вашей кожи вживую. Но вы уже знаете, какие процедуры вам бы подошли, – резюмировала Ольга Болдесо.
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