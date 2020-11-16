Косметолог назвала процедуры, которые стоит делать женщинам в зависимости от типа старения кожи

Для этого типа старения, по словам эксперта, характерно образование множества мелких морщин, которые возникают из-за отсутствия подкожно-жировой клетчатки и склонности к сухости кожи., – рассказала Ольга Болдесова.Обладательницам мелкоморщинистого типа следует посетить процедуру биоревитализации, которая обеспечит дополнительное увлажнение сухой кожи, характерной для данного типа. А для профилактики в период появления первых признаков следует сделать легкий пилинг.По словам специалиста, обладательницы данного типа старения часто замечают, что утром имеют усталый вид лица, которое, как правило, к вечеру приобретает желаемый красивый вид., – отметила косметолог.«Усталый» тип старения чаще всего встречается у худощавых женщин с овальным или ромбовидным лицом. Для поддержания качества и тонуса кожи необходимо использовать пилинги и инъекции филлера. Усилить эффект от процедур способна дополнительно проведенная лазерная шлифовка.Выделяется два подтипа: отечно-деформационный и деформационный тип старения по жировому отложению. В первом случае из-за сложности лимфооттока задерживается много жидкости, из-за чего ткани становятся тяжелыми. Это приводит к тому, что со временем кожа начинает обвисать, утрачивается контур лица.Второй чаще встречается у женщин плотного телосложения и склонных к полноте., – подчеркнула специалист.Ольга Болдесова заметила, что для деформационного типа старения подходят процедуры и методики, которые улучшают лимфоотток и снижают отечность.Чаще всего встречается у жителей Азии. Отмечается и у представителей других типов старения, у которых мимические мышцы развиты хорошо, а подкожно-жировая клетчатка, наоборот, слабо. При данном типе отмечается развитая мышечная мускулатура и слабо выраженная подкожно-жировая ткань. Мышечный тип старения самый выигрышный и проявляется позже, чем остальные.При мышечном типе старения лучшей процедурой станет инъекции ботокса, которая расслабит мышцы и разгладит таким образом морщины., – резюмировала Ольга Болдесо.