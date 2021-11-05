Косметолог назвала главные причины, из-за которых ухудшается состояние кожи

Врач дерматовенеролог, трихолог и косметолог Амина Пирманова объяснила, по каким причинам портится кожа.
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По ее словам, если следовать определенным правилам, вы удивитесь, как быстро кожа изменится в лучшую сторону. Первой причиной она назвала нежелание наблюдать за своей кожей.
– Часто мне задают вопросы о том, как часто нужно использовать то или иное средство. Например, домашний кислотный пилинг или средства с ретинолом. Я понимаю, что спрашивающие люди никаких наблюдений за своей кожей не ведут и не интересуются ее потребностями. То есть они ждут конкретного рецепта от третьих лиц. Нет людей, которые знают вашу кожу лучше, чем вы сами, – подчеркнула она в новом видео на своем YouTube-канале.
Врач порекомендовала завести цифровой или бумажный блокнот и записывать туда реакцию кожи на определенные средства. Она советует обозначать следующие моменты:
– Как кожа себя чувствует утром после пробуждения и нанесения какого-либо средства. Аналогично – с вечерними ритуалами красоты. Когда я говорю про реакцию кожи, то имею в виду ощущения: жжение, зуд, покалывание, стянутость, салоотделение. Также покраснение, тусклый оттенок, безжизненность или осветление, выравнивание тона. Следует обратить внимание и на изменение рельефа кожи, шероховатость, бугристость, шелушение или мягкость, – объяснила косметолог.
Таким способом, как пояснила она, можно выделить определенные закономерности.
Второй причиной специалист назвала применение средств без понимания механизма и принципа их действия.
– Уход за кожей не терпит хаоса. Если вы хотите достичь определенного результата, нужно четко понимать, для чего вы используете то или иное средство. Например, наносите сыворотку с витамином С: для чего вы это делаете? Ответ не должен быть связан с рекламой или рекомендацией производителя. Ее следует использовать, если есть склонность к фотостарению, – пояснила Амина Пирманова.