Косметолог назвала 5 правил ухода за кожей лица зимой

– В холодное время года клетки кожи медленнее отшелушиваются, делая текстуру кожи неоднородной. Это приводит к задержке на коже себума (кожного сала), росту количества бактерий и, как следствие, к воспалениям на лице, – отметила специалист.
Чек-лист ухода за кожей лица зимой:1. Использование мягких отшелушивающих средств
– Используйте гоммаж или крем-эксфолиант, содержащий АНА- и ВНА-кислоты в низкой концентрации, – рекомендует косметолог.
Мария Усачева отметила, что частота использования эксфолиантов зависит от типа кожи. При сухой коже – один раз в неделю, при комбинированной и жирной – два раза в неделю.
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2. Использование крема и сыворотки с витамином С
– Витамин С осветляет и укрепляет кожу, стимулирует выработку коллагена и помогает защитить ее от внешних факторов. Более того, он также способствует восстановлению после повреждений, – отметила специалист.
3. Обеспечьте коже постоянное увлажнение
При выборе увлажняющего крема косметолог рекомендует обратить внимание на текстуру:
– Так, флюиды и эмульсии не подходят для зимнего периода, эти легкие увлажняющие средства идеальны для большинства типов кожи летом. При низкой температуре воздуха и работающем центральном отоплении нужно переходить на крем. Более плотная текстура запечатает влагу внутри и сыграет для кожи роль зимнего пальто.
4. Смените текстуру очищающего средства для лица
– Если летом вы использовали гель-текстурированное или пенящееся моющее средство для лица, то как только температура начала снижаться, его стоит поменять на крем-гель или средство с кремовой или масляной формулой, – советует Мария Усачева.
5. Скорректируйте уход за проблемной кожей
– При жирной коже и коже, склонной к акне, зимой следует уменьшить количество очищающих и матирующих масок на основе глины. Попробуйте применять увлажняющие маски два-три раза в неделю, – подчеркнула косметолог.
Для дополнительного увлажнения специалист рекомендует использовать на ночь увлажняющие маски, которые не нужно смывать.
Мария Усачева также добавила, что не стоит забывать использовать крем с высоким SPF-фактором независимо от времени года. Это особенно касается тех, у кого светлая кожа или склонность к образованию пигментации.
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