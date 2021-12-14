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  2. Косметолог назвала 5 правил ухода за кожей лица зимой

Косметолог назвала 5 правил ухода за кожей лица зимой

Врач-косметолог Мария Усачева рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица в зимний период.

 
– В холодное время года клетки кожи медленнее отшелушиваются, делая текстуру кожи неоднородной. Это приводит к задержке на коже себума (кожного сала), росту количества бактерий и, как следствие, к воспалениям на лице, – отметила специалист. 

Чек-лист ухода за кожей лица зимой: 

1. Использование мягких отшелушивающих средств

– Используйте гоммаж или крем-эксфолиант, содержащий АНА- и ВНА-кислоты в низкой концентрации, – рекомендует косметолог. 

Мария Усачева отметила, что частота использования эксфолиантов зависит от типа кожи. При сухой коже – один раз в неделю, при комбинированной и жирной – два раза в неделю.

2. Использование крема и сыворотки с витамином С

– Витамин С осветляет и укрепляет кожу, стимулирует выработку коллагена и помогает защитить ее от внешних факторов. Более того, он также способствует восстановлению после повреждений, – отметила специалист. 


3. Обеспечьте коже постоянное увлажнение

При выборе увлажняющего крема косметолог рекомендует обратить внимание на текстуру: 

– Так, флюиды и эмульсии не подходят для зимнего периода, эти легкие увлажняющие средства идеальны для большинства типов кожи летом. При низкой температуре воздуха и работающем центральном отоплении нужно переходить на крем. Более плотная текстура запечатает влагу внутри и сыграет для кожи роль зимнего пальто.

4. Смените текстуру очищающего средства для лица

– Если летом вы использовали гель-текстурированное или пенящееся моющее средство для лица, то как только температура начала снижаться, его стоит поменять на крем-гель или средство с кремовой или масляной формулой, – советует Мария Усачева. 

5. Скорректируйте уход за проблемной кожей

– При жирной коже и коже, склонной к акне, зимой следует уменьшить количество очищающих и матирующих масок на основе глины. Попробуйте применять увлажняющие маски два-три раза в неделю, – подчеркнула косметолог. 

Для дополнительного увлажнения специалист рекомендует использовать на ночь увлажняющие маски, которые не нужно смывать.

Мария Усачева также добавила, что не стоит забывать использовать крем с высоким SPF-фактором независимо от времени года. Это особенно касается тех, у кого светлая кожа или склонность к образованию пигментации.

Фото: pixabay.com
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