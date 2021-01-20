Косметолог назвал продукт с омолаживающим эффектом

Фото:

pixabay.com

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников считает, что кофе может способствовать омоложению из-за содержащихся в нем антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы.– объяснил дерматолог.Эксперт добавил, что для замедления старения необходимо употреблять антиоксиданты – можно в виде таблеток. Но лучше получать естественные антиоксиданты, которые помимо пользы принесут еще и удовольствие.Косметолог рассказал, что некоторые свойства кофе активно используются в косметологии. Кофеин, к примеру, помогает бороться с отеками и акне.– отметил врач.Он напомнил, что суточная норма кофе – две-три чашки в день. По его мнению, после употребления ароматного напитка не должны наблюдаться головокружение и сонливость. Если все-таки подобное происходит, тогда лучше отказаться от кофе.