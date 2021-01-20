Так как в кофе есть кофеин, витамины и минералы, линолевая кислота и антиоксиданты, он обладает омолаживающим эффектом. Об этом пишет Lenta.ru.
Фото: pixabay.com
Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников считает, что кофе может способствовать омоложению из-за содержащихся в нем антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы.
– Свободные радикалы – химические соединения, которые мы получаем каждый день из негативной окружающей среды, при употреблении вредной пищи, в стрессовых ситуациях. Все свободные радикалы, полученные извне, запускают и ускоряют процессы старения в организме, – объяснил дерматолог.
Эксперт добавил, что для замедления старения необходимо употреблять антиоксиданты – можно в виде таблеток. Но лучше получать естественные антиоксиданты, которые помимо пользы принесут еще и удовольствие.
Косметолог рассказал, что некоторые свойства кофе активно используются в косметологии. Кофеин, к примеру, помогает бороться с отеками и акне.
– Кофеин стимулирует лимфатическую систему, поэтому если человек пьет достаточно кофе в день, то он вряд ли столкнется с отеками лица и всего тела. Кофе еще и нормализует действие сальных желез. Многие медики сходятся во мнении, что люди, которые пьют кофе регулярно, не сталкиваются с проблемной кожей и акне, – отметил врач.
Он напомнил, что суточная норма кофе – две-три чашки в день. По его мнению, после употребления ароматного напитка не должны наблюдаться головокружение и сонливость. Если все-таки подобное происходит, тогда лучше отказаться от кофе.
Опубликовано:
886
Косметолог назвал продукт с омолаживающим эффектом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter