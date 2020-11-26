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Косметолог дала рекомендации по уходу за кожей лица зимой

Зачастую в осенне-зимний период кожа лица меняется не в лучшую сторону. Она становится сухой, обезвоженной, появляются воспаления и неоднородный цвет. Чтобы весной вам не было мучительно смотреть на свое отражение в зеркале, косметолог Кристина Пет поделилась чек-листом зимнего ухода за лицом. 

  ⠀
1. Увлажнению кожи быть! И не стоит думать, что кожа «замерзнет». Днем используем  кремовые текстуры поплотнее, а на ночь – сыворотки или легкие увлажняющие крема.

2. Защита SPF нужна не только летом, а круглый год. Минимальная защита 8/15/20 spf должна присутствовать в вашем дневном креме или BB/тональном.

3. Кислоты/ витамин С/ ретинол – сезон для активных домашний препаратов открыт! Сыворотки, крема, концентраты помогут бороться с акне, пигментацией, окажут антиэйдж-эффект.


4. Глубокое очищение зимой обязательно! Отшелушиваем мертвые клеточки, запускаем обменные процессы дома + маски для лица (питание, увлажнение). Рекомендуется активный уход за кожей лица 1–2 раза в неделю.

5. Не забываем укреплять организм витаминами. В магазине очень большой выбор овощей и фруктов. Помним про норму витамина С, ведь он эффективен при профилактике вирусных заболеваний. 

6. По возможности пользуйтесь увлажнителем воздуха. Отопительный сезон уже начался, а это пагубно влияет на кожу: сухой воздух ее обезвоживает.

7. А вы знали, что хлопковая майка – профилактика высыпаний на спине? К телу должна прилегать майка из хлопка, а уже потом любимый свитер или платье. Таким образом можно сократить количество нежелательных прыщиков на теле.


8. Помимо лица, зимой в защите нуждаются руки. Заведите несколько баночек питательных кремов, чтобы они находились на рабочем месте, дома и в сумочке.

9. Следите за питьевым балансом. В идеале: 30 мл на 1 кг веса. К примеру, 60 кг*30 мл = 1800 мл. Учтите, что каждый выпитый стакан кофе или чая необходимо компенсировать дополнительным стаканом воды.

10. Не забывайте про прогулки на свежем воздухе и сохранение активного образа жизни. Все это необходимо для мышечного тонуса, упругости кожи и нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Да и в холодное время года мы более склонны съесть что-то лишнее и не совсем полезное.

Фото: pixabay.com
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