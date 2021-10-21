Косинец: уровень оказания плановой медпомощи не снизится

В Беларуси не допустят снижения плановой консультативной помощи, заявил журналистам помощник Президента Александр Косинец, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
На совещании у Главы государства о работе здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции 19 октября было дано поручение незамедлительно восстановить оказание плановой консультативной и лечебной помощи, поскольку она в большинстве регионов была свернута. Буквально в течение двух суток областные исполнительные комитеты разработали планы по восстановлению оказания плановой консультативной помощи больным.
Как отметил Александр Косинец, в районных, городских поликлиниках и больницах коечный фонд занят для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Это особенно касается анестезиолого-реанимационных отделений, где проводится искусственная вентиляция легких, заняты наркозные аппараты. Естественно, там располагать пациентов, оперированных в плановом порядке, ни в коем случае нельзя.
– В этой связи мы задействуем третий и четвертый уровни – это областные больницы и республиканские научно-практические центры. Помощь в области онкологии, кардиологии, травматологии, неврологии и нейрохирургии, педиатрии, акушерства и гинекологии, плановая стоматология – это будет оказываться в полном объеме. Более того, на сегодня мы проводим корректировку этих планов, – сказал помощник Президента.
По его словам, предварительно пациент должен будет сдать анализ на ПЦР, чтобы была полная уверенность, что у него нет коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, заметил Александр Косинец, например, Гродненская область и не сворачивала оказание плановой медпомощи.
– Они демонстрируют и коечный фонд, который будет задействован для оказания плановой помощи, и каким образом будет оказана консультативная помощь в поликлиниках, – сказал он.
Аналогичная ситуация в Минской области, что показало вчерашнее посещение Главой государства Минской областной клинической больницы, в которой продолжается оказание плановой хирургической помощи.
– Суть вопроса заключается в следующем: если сегодня ограничить данный вопрос, а он лежит в рамках организации и управления, мы можем иметь очень большие проблемы и последствия. Соматические заболевания в случае появления осложнений могут приводить к значительным летальным исходам, – отметил помощник Президента.
Например, у пациента с грыжей, который занят тяжелым физическим трудом, повышение внутрибрюшного давления приведет к выходу в грыжевой мешок содержимого, ущемлению кишки и в конечном итоге может развиться перитонит в терминальной стадии, летальность при этом составляет 80–100%.
– Хронический калькулезный холецистит, обострение. Каждый раз его нужно рассматривать как острый холецистит. Перфорация желчного пузыря может вызвать и перитонит, и различные осложнения – холангиты, гепатиты, что опять-таки сопряжено с количеством летальных исходов на 50% и более, – пояснил Александр Косинец.
Он привел и пример банального варикозного расширения вен нижних конечностей, которое называют варикозной болезнью.
– Случайный удар – механическая травма, тромбофлебит, тромбоэмболии легочной артерии – также крайне высокая летальность, колеблющаяся от 50% до 80%. То есть в сотни раз превышающая риск летальных исходов после коронавирусной инфекции, – заметил он.
Поэтому на сегодня в Беларуси будут максимально освобождать от занятости отделения анестезиологии и реанимации областных больниц, создавая прежде всего кислородные точки и оставляя аппараты ИВЛ в районных, городских больницах. Туда будут выезжать усиленные бригады специалистов медицинских университетов, центров, оказывая помощь больным с коронавирусной инфекцией. Точно такие же бригады при необходимости будут выезжать и в районы, городские центры и забирать на себя пациентов в областные больницы, онкодиспансеры, кардиологические диспансеры, республиканские научно-практические центры.
– Мы весь этот процесс сбалансируем, выведем на такой уровень, который бы не позволил в итоге иметь осложнения или же дальнейшее развитие заболевания, приводящее к существенному ухудшению качества жизни пациентов. Это касается всех без исключения направлений. Ни в коем разе не допустим снижения плановой консультативной помощи. Поручение Главы государства будет выполнено, – заключил помощник Президента.