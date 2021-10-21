Косинец: уровень оказания плановой медпомощи не снизится

На совещании у Главы государства о работе здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции 19 октября было дано поручение незамедлительно восстановить оказание плановой консультативной и лечебной помощи, поскольку она в большинстве регионов была свернута. Буквально в течение двух суток областные исполнительные комитеты разработали планы по восстановлению оказания плановой консультативной помощи больным.Как отметил Александр Косинец, в районных, городских поликлиниках и больницах коечный фонд занят для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Это особенно касается анестезиолого-реанимационных отделений, где проводится искусственная вентиляция легких, заняты наркозные аппараты. Естественно, там располагать пациентов, оперированных в плановом порядке, ни в коем случае нельзя., – сказал помощник Президента.По его словам, предварительно пациент должен будет сдать анализ на ПЦР, чтобы была полная уверенность, что у него нет коронавирусной инфекции.Вместе с тем, заметил Александр Косинец, например, Гродненская область и не сворачивала оказание плановой медпомощи., – сказал он.Аналогичная ситуация в Минской области, что показало вчерашнее посещение Главой государства Минской областной клинической больницы, в которой продолжается оказание плановой хирургической помощи.– отметил помощник Президента.Например, у пациента с грыжей, который занят тяжелым физическим трудом, повышение внутрибрюшного давления приведет к выходу в грыжевой мешок содержимого, ущемлению кишки и в конечном итоге может развиться перитонит в терминальной стадии, летальность при этом составляет 80–100%.– пояснил Александр Косинец.Он привел и пример банального варикозного расширения вен нижних конечностей, которое называют варикозной болезнью.– заметил он.Поэтому на сегодня в Беларуси будут максимально освобождать от занятости отделения анестезиологии и реанимации областных больниц, создавая прежде всего кислородные точки и оставляя аппараты ИВЛ в районных, городских больницах. Туда будут выезжать усиленные бригады специалистов медицинских университетов, центров, оказывая помощь больным с коронавирусной инфекцией. Точно такие же бригады при необходимости будут выезжать и в районы, городские центры и забирать на себя пациентов в областные больницы, онкодиспансеры, кардиологические диспансеры, республиканские научно-практические центры.– заключил помощник Президента.