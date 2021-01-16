Кошка три недели путешествовала в закрытом контейнере на судне, питаясь одними конфетами. Животному удалось выжить. Подробности сообщил украинский «7 канал».
Представитель экспедиторской компании рассказал, что кошка забралась в закрытый торговый контейнер в Одессе. Она плыла среди ящиков конфет ручной работы, которыми и питалась через прогрызенные дырки. Сотрудники судна предполагают, что от обезвоживания животное спас конденсат, который она слизывала со стенок коробок. К слову, все это время температура в контейнере составляла +18 градусов.
Кошку обнаружили спустя три недели, когда судно прибыло в Израиль. Сейчас она находится на карантине.
– Обычно контейнеры оставляют открытыми, видимо, в этот раз не заметили. В Одессе коробку вскрывал только клиент, после на товар навесили пломбу и везли до самого Израиля, – рассказывает директор Star Shine Shipping Александр Винник.
Гостья наелась конфет минимум на несколько тысяч долларов. Общая стоимость контейнера составляет почти сто тысяч долларов.
По словам перевозчиков, весь товар теперь придется ликвидировать, так как нахождение кошки внутри контейнера свидетельствует о нарушении санитарных норм.
Впечатлившись историей с животным, жители Израиля принялись писать обращения к телеканалу с просьбой забрать ее к себе домой.
Фото: 7kanal.com.ua
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Кошка в море три недели питалась конфетами и выжила
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