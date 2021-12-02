Корреспондент sb.by на презентации Белой книги: эта книга - обличение современного фашизма

Обозреватель отдела политической информации Издательского дома «Беларусь сегодня», автор-составитель книги Максим Осипов, выступая перед присутствующими, отметил, что он очень хотел бы, чтобы у нас у всех было меньше поводов пополнять книгу "Преступления Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства" новым контентом, новыми преступлениями и вспомнил девочку из блокадного Ленинграда:





