Корреспондент sb.by на презентации Белой книги: эта книга - обличение современного фашизма

Обозреватель отдела политической информации Издательского дома «Беларусь сегодня», автор-составитель книги Максим Осипов, выступая перед присутствующими, отметил, что он очень хотел бы, чтобы у нас у всех было меньше поводов пополнять книгу "Преступления Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства" новым контентом, новыми преступлениями и вспомнил девочку из блокадного Ленинграда:
"Многие, полагаю, знают про дневник Тани Савичевой – странички из телефонной книжки-алфавита, на которых простая ленинградская девочка бесхитростно фиксировала смерти своих родных в блокадном Ленинграде. Говорят, эти 9 листочков демонстрировали на Нюрнбергском трибунале. Но в любом случае они стали ещё одним пронзительным и неподдельным обличением фашизма. Книга, которая сегодня презентуется и её сетевое воплощение – обличение фашизма современного. НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ. Обличение сущности западной цивилизации, трансформировавшейся во что угодно, но никак не в демократию, и утратившей человеколюбие. Эта книга – наш общий вклад в дело защиты национального гуманитарного пространства и сохранение исторической памяти. И касается она не только событий прошлого, как бывает обычно, а событий, которые происходят буквально в наши дни".
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